Wann öffnet das Neusässer Jugendzentrum endlich wieder?

Plus Das Jugendkulturhaus Stereoton in Neusäß ist seit Monaten geschlossen. Vor allem der Cafébetrieb stellt wegen Corona ein Problem dar. Kann es bald wieder eröffnen?

Können sich im Jugendkulturhaus Stereoton bald wieder trotz Corona Jugendliche aus Neusäß treffen? Dazu gibt es unterschiedliche Auffassungen bei den Neusässer Stadträten. Während die Grünen ein Konzept nach dem Tübinger Modell vorschlagen, sehen CSU und SPD keine realistischen Chancen, dass das Stereoton in nächster Zeit wieder geöffnet werden kann.

Stefan Sommer, Stadtrat der Freien Wähler, brachte die Debatte in der Sitzung des Stadtrats ins Rollen. Er erkundigte sich, ob es nicht möglich sei, das erst vor wenigen Jahren neu gebaute Jugendzentrum an der Ecke Hauptstraße/Daimlerstraße mit einem Hygienekonzept wieder zu öffnen. Mit dem Einsatz von Namenslisten könne man beispielsweise die Besucher für die Nachverfolgung bei einem positiven Corona-Fall gut nachvollziehen. Bürgermeister Richard Greiner (CSU) berichtete, dass das Stereoton vor allem wegen des integrierten Cafes für Jugendliche geschlossen sei. Dies dürfe nach den aktuellen Vorschriften zur Gastronomie nicht geöffnet werden. Der Stereoton-Leiter Markus Bzduch biete den jungen Leuten als Ersatz Beratung und Gespräche auf digitalem Wege an.

Grüne fordern mehr Hilfsangebote für Jugendliche in Neusäß

"Online ersetzt nicht den persönlichen Kontakt", kritisierte Stadträtin Silvia Daßler von den Grünen. Das Café im Stereoton lasse sich ihrer Meinung nach auch nicht mit anderen normalen Cafés vergleichen. Sie machte den Vorschlag, für Neusäß Jugendarbeit im Rahmen des Tübinger Modells zu prüfen. Daßler: "Dies ist in diesen Zeiten wichtiger denn je." Es sei Aufgabe der Stadträte, den Jugendlichen in dieser schwierigen Phase einer Pandemie zu helfen, dafür brauche es ein Konzept. Ihr gehe es nicht um einen "Schnellschuss", sondern um mehr Angebote zur Hilfe für Jugendliche.

Skepsis zu einer Wiederaufnahme des Betriebs im Stereoton äußerte die dritte Bürgermeisterin Susanne Höhnle von der SPD. Die Gymnasiallehrerin sagte, dass dies ein "schwieriges Thema" sei. Die Kommunalpolitik habe auch eine Schutzpflicht für die Jugendlichen, deren Angehörigen und die Lehrer vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Höhnle: "Wir sollten da nicht plakativ und schnell vorgehen." Aus dem Jugendbeirat sei kein Wunsch für eine Öffnung des Stereotons gekommen.

SPD-Kollege Christian Rindsfüßer sagte, es reiche nicht, nur ein Konzept zu haben. Aktuell gehe es darum, vorbereitet zu sein, um "zu gegebener Zeit" wieder zu öffnen. "Wir sind mitten im exponentiellen Wachstum." Rindsfüßer sieht in dieser Lage keinen Raum für eine mittelfristige Öffnung des Stereotons, "leider" fügte er an.

Hygienekonzepte fürs Jugendzentrum Stereoton sind in der Schublade

Beatrice Faßnacht (Die Grünen) berichtete, dass Jugendliche durchaus gegenüber Markus Bzduch den Wunsch nach einem Treffpunkt äußern würden. "Jugendliche, die echte Probleme haben, tauchen nicht im Jugendbeirat auf", ergänzte Silvia Daßler.

Bürgermeister Greiner sagte, es seien bereits umfangreiche Hygienekonzepte für das Jugendzentrum ausgearbeitet worden. Allerdings gebe es im Stereoton so wie für die ganze Gesellschaft und alle Vereine seit einem Jahr "ein Auf und Zu". Greiner sprach sich dafür aus, bei jungen Leuten nicht eine Hoffnung zu schüren, "obwohl wir wissen, dass es nicht geht". Die Zeichen stünden angesichts steigender Infektionszahlen eher in Richtung Verschärfung der Maßnahmen. Eine Wiedereröffnung des Stereotons nannte Greiner "eher unwahrscheinlich".

Der Bürgermeister machte allerdings den Vorschlag, den Stereoton-Leiter Markus Bzduch für eine der nächsten Sitzungen einzuladen, damit dieser seinen Eindruck zu dem Thema schildern kann. Dabei soll es auch um neue Erkenntnisse aus den Online-Angeboten gehen.

Seniorenbeirat: Bei der Sitzung ging es nicht nur um die jungen, sondern auch die älteren Bürger in Neusäß. Nach Todesfällen im Vorstand traf sich das Gremium vor langer Zeit zu einer Sitzung. Bürgermeister Greiner sagte, dass es das Ziel sei, noch vor der Sommerpause in neues Team zu präsentieren. Man wollte für eine Abstimmungsrunde erst die Impfung der Senioren abwarten. Greiner: "Es wäre wichtig, dass das Gremium wieder arbeitsfähig wird."

