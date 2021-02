12:30 Uhr

Wartungsarbeiten: Neusässer Tunnel wird am Mittwoch gesperrt

Der Neusässer Tunnel an der Umgehungsstraße (Nord-Süd-Spange) wird am 10. Februar wieder für ein paar Stunden für Wartungsarbeiten gesperrt.

Von Angela David

Jetzt während des Lockdowns dürften sich die Staus aufgrund der eintägigen Sperrung rund um Neusäß diesmal in Grenzen halten. Außerdem ist der Tunnel morgens bis 9 Uhr noch offen und dann wieder ab 16 Uhr. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind am Mittwoch, 10. Februar, von 9 bis 16 Uhr Wartungsarbeiten an der Tunnelbetriebstechnik vorzunehmen. Daher muss der Tunnel in diesem Zeitraum für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über das Stadtzentrum Neusäß, die Haupt- und Augsburger Straße umgeleitet.

Der Neusässer Tunnel müsste modernisiert werden. Doch wer soll das bezahlen? Die Stadt Neusäß schiebt das Projekt, das mindestens drei Millionen Euro kosten würde, seit mehreren Jahren von Haushalt zu Haushalt weiter. Hintergrund: Die Kommune verhandelt mit dem Freistaat Bayern über einen Tausch. Die Stadt möchte die Entlastungsstraße inklusive Tunnel übergeben und dafür die durchs Zentrum führende Hauptstraße übernehmen.

Täglich durchfahren den Neusässer Tunnel mehr als 10.000 Fahrzeuge

Der Tunnel ist inzwischen über 20 Jahre alt. 1999 hat Neusäß die Umgehung gebaut, die östlich um das Stadtgebiet herumführt und teilweise auf Grund der Stadt Augsburg liegt. Um die Zustimmung der Nachbarn zu bekommen, musste der Verkehr auf 450 Metern durch einen Tunnel geführt werden. Der Stadt Augsburg ging es um Lärmschutz für die Anwohner in der Eisenbahnersiedlung und im Bärenkeller. Der Stadt Neusäß war eine Entlastung der Innenstadt wichtig. Täglich passierten rund 10.000 Fahrzeuge die Hauptstraße als Verkehrsachse zur B17 und nach Augsburg.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen