Warum Bürger noch länger auf Schnelltests für zu Hause warten müssen

Plus Schüler, Lehrer und Erzieher können sich im Kreis auf Corona testen lassen. Aber der Selbsttest für alle dauert noch – bis die Anleitungen dafür fertig sind.

Von Marco Keitel

Im Discounter, im Drogeriemarkt und in der Apotheke – dort soll man bald einen Selbsttest auf das Coronavirus kaufen können. Bisher gibt es die Tests nur für geschultes Fachpersonal. Damit aber jedermann den Test zu Hause anwenden kann, braucht es einfache, deutliche Gebrauchsanweisungen. Und daran scheitert es wohl momentan.

Wann wird es Schnelltests für zu Hause geben?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn versprach diese Woche Selbsttests für alle. Die werde es in den nächsten Tagen in Geschäften geben, hieß es. In den Via-Claudia-Apotheken in Meitingen und Stadtbergen fragen Menschen schon seit Längerem nach den Selbsttests, sagt Inhaber Oliver Teuber: "Wir sind gerade mittendrin zu gucken, dass wir die anbieten können", sagt er.

Anders als bei den meisten bisher genutzten Corona-Tests müsse man bei der Selbstanwendung nicht durch die Nase bis in den Rachen vordringen: "Man muss nicht durch die Nase durch, sondern bewegt das Stäbchen in der Nase", erklärt der Apotheker. Für die kommenden Wochen erwartet er große Nachfrage.

Hersteller müssen erst Anleitungen für die Selbstanwendung schreiben

Aber die Hersteller seien nicht darauf vorbereitet, im großen Stil zu liefern, erklärt Teuber. "Sie müssen den Beipackzettel noch etwas umschreiben." An den Tests selbst ändere sich nichts, aber bis die Verpackungen so beschriftet seien, dass auch Laien die Anleitung verstehen, könne noch etwas Zeit vergehen. "Ich gehe davon aus, dass sie die nächsten zwei Wochen nur spärlich verfügbar sein werden", meint der Apotheker. Bis es so weit ist, verkaufe er Corona-Tests nur an geschultes Personal.

Auch im Drogeriemarkt im City-Center Gersthofen gibt es noch keine Selbsttests. Eine Verkäuferin verweist lediglich auf Antikörper-Tests, die es an der Kasse gebe. Doch dm arbeitet daran, die frisch zugelassenen Testmöglichkeiten bald anbieten zu können: "Wir werden nun nach der Zulassung der ersten Schnelltests für Laien alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, um unseren Kunden schnellstmöglich die entsprechenden Produkte anbieten zu können", sagt Sebastian Bayer, Geschäftsführer des Ressorts Marketing und Beschaffung bei dm.

BRK testet in Zusmarshausen nur nach Voranmeldung

Seit vergangenem Wochenende gibt es die Schnelltests, die in Pflegeeinrichtungen längst zum Alltag gehören, auch in den Testzentren in Hirblingen und in Zusmarshausen, das in der Augsburger Straße 11 vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) betrieben wird. In Hirblingen wird von Montag bis Freitag getestet, in Zusmarshausen von Montag bis Samstag. Zugelassen für die Schnelltests nach Voranmeldung sind momentan aber nur Schülerinnen, Schüler und Personal an Schulen oder Kindertageseinrichtungen.

Schnelltests in Hirblingen derzeit nur für Lehrer und Schüler

Um die Kapazitäten für die Lehrkräfte, Erzieher und Schüler frei zu halten, sind Schnelltests für alle anderen derzeit im Testzentrum in Hirblingen nicht möglich. Bereits am ersten Tag hätten in Zusmarshausen 44 Menschen das Angebot angenommen, sagt BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Haugg. Er erklärt, dass zwei weitere Standorte geplant seien, einer im nördlichen und einer im südlichen Bereich des Landkreises.

Praktischer wäre es natürlich, wenn Schnelltests an den Schulen selbst angeboten werden könnten. Aber solange die Selbsttests noch nicht in großer Menge zu haben sind, müssen Schulen improvisieren. Laut Landratsamt ist es ihnen freigestellt, eigenständig Tests zu organisieren. Im Beruflichen Schulzentrum in Neusäß ist für den 3. März eine Reihentestung für Lehrkräfte geplant. Allerdings mit PCR- und nicht mit Schnelltests. Eine Reihentestung für die Schülerinnen und Schüler soll laut stellvertretendem Schulleiter Johannes Bronnhuber folgen. Markus Rechner, Schulleiter der Leonhard-Wagner-Realschule in Schwabmünchen sagt, er habe vor wenigen Tagen einen Anruf zu einer Einrichtung für Schnelltests an seiner Schule erhalten. Dabei ging es vor allem um Raumkapazitäten. "Aber was genau geplant ist, weiß ich noch nicht“, sagt Rechner.

Das Landratsamt kann zu einer möglichen Ausweitung der Schnelltest-Offensive auf weitere Zentren noch keine Auskunft geben. Raum dafür wäre da, auch über die beiden geplanten neuen Standorte hinaus. Betreiber der kostenpflichtigen Zentren können sich eine Zusammenarbeit vorstellen, wenn die Unterstützung stimmt. Angela Bodmann, Geschäftsführerin von MSP Bodmann, testet in Königsbrunn. Aktuell plant sie nur für jeweils 14 Tage und hat vorerst bis Mitte März Personal eingeteilt. Ihre Taktik lautet "auf Sicht fahren". (mit lac, vschm)

