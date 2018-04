vor 32 Min.

Warum Kleinkinder nicht ins Hallenbad dürfen

Beim Babyschwimmen wollen sich die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam im Wasser wohlfühlen und die Freude am nassen Element empfinden. In Zusmarshausen ist das nicht erlaubt.

Elfriede Mayer beschwert sich, weil sie mit ihren Enkeln in Zusmarshausen nicht mehr ins Becken darf. Wie die Verwaltung die Badeordnung begründet

Von Tobias Karrer

Bis vor einigen Wochen ist Elfriede Mayer aus Dinkelscherben mit ihren beiden Enkelkindern, die acht Monate und zwei Jahre alt sind, regelmäßig zum Schwimmen ins Hallenbad Zusmarshausen gegangen. Zusammen mit ihrer Tochter fährt Mayer extra in das Hallenbad bei der Schule, um die Kinder ans Wasser zu gewöhnen. „Bisher war das alles kein Problem“, erzählt sie. „Nur beim letzten Mal spricht uns der Kassierer an, dass Kinder unter drei Jahren eigentlich nicht in das Bad dürfen.“ Es stehe in der Badeordnung, so die Begründung des Kassierers. Für Elfriede Mayer verhindern Gemeinde und Schulverband über die Badeordnung, „Kinder von klein auf an das Wasser und Schwimmen zu gewöhnen“.

Das kann Mayer nicht verstehen. Sie ist selbst seit vielen Jahren Bademeisterin im Freibad in Dinkelscherben und hat nach ihrem Erlebnis in Zusmarshausen angefangen, bei den Kollegen herumzufragen. Von einer ähnlichen Regelung für Kinder unter drei Jahren habe sie noch nie gehört, sagt Mayer. Außerdem findet sie, dass sich die Gemeinde über den Passus rechtlich angreifbar mache. Vielen Kassierern sei die Regelung zudem gar nicht bewusst. Auch als sie zuletzt zusammen mit ihren Enkeln schwimmen gehen wollte, ließ man sie schließlich durch. „Wir wurden von der dortigen Aufsicht auf deren Verantwortung eingelassen“, erzählt sie.

Die Begründung der Gemeinde: Hygiene-Bedenken

Mit ihren Argumenten hat sich Elfriede Mayer an die Gemeinde gewandt und gefordert, dass dieser Teil der Badeordnung gestrichen wird. Damit sei die Gemeinde abgesichert und das Bad könnte wieder ohne Probleme genutzt werden, auch von Familien. Auf ihre Anfrage poche die Verwaltung aber auf „Hygiene-Bedenken“, erklärt Mayer. Dieses Argument ist der Bademeisterin zu dürftig.

Während sich die Wasserwacht nicht zu dem Thema äußern will, wiederholt Bürgermeister Bernhard Uhl dieses Argument in einer Stellungnahme. Er erklärt, dass man sich 2013 bei der Neuauflage der Badeordnung bewusst dafür entschieden hätte, die Regelung beizubehalten, die festlegt, dass Kinder unter drei Jahren nicht eingelassen werden dürfen. „Dies erfolgte aus hygienischen Gründen, da keine Gewähr besteht, dass die Kinder ‚sauber sind‘“, erklärt der Bürgermeister: „Es würde zu erheblichen hygienischen Problemen und Beschwerden bei den Schwimmern führen, wenn hier etwas passieren würde.“

Die Befürchtung, dass die Gemeinde rechtlich zur Verantwortung gezogen wird, teilt die Verwaltung nicht. In der Badeordnung sei geregelt, dass „die Benutzung der Einrichtungen des Bades auf eigene Gefahr geschieht“, sagt Uhl. Allgemein könne man davon ausgehen, dass die vorgeschriebene Badeaufsicht alles tue, um Unfälle zu verhindern. „Es handelt sich um geschultes Personal der Wasserwacht“, betont der Bürgermeister.

Er betont, dass es für das Personal nicht immer einfach sei, das Alter der Kinder zu schätzen. „Eine Kontrolle von Ausweispapieren findet beim Einlass nicht statt“, sagt Uhl. Es sei auch noch niemand abgewiesen worden, das Badepersonal habe Eltern aber dezent auf die Badeordnung hingewiesen.

Ein Planschbecken gibt es in Zusmarshausen nicht

Auch zu Mayers Vorwurf, die Gemeinde würde frühe Wassergewöhnung verhindern, nimmt Uhl Stellung: „Es ist vollkommen richtig, dass immer weniger Kinder schwimmen können.“ Das liege aber sicherlich nicht daran, dass Kinder unter drei nicht in das Schwimmbecken dürfen. Ein Kinderplanschbecken sei ideal, um den Kindern die Angst vor dem Wasser zu nehmen. So eines gebe es aber in Zusmarshausen nicht.

Alles in allem sei keine Änderung der Badeordnung vorgesehen. Das Thema sei in der letzten Sitzung der Schulverbandsversammlung angesprochen worden. „Die allgemeine Meinung war, dass an der bisherigen Regelung festgehalten werden sollte“, erklärt Bernhard Uhl.

Trotzdem sei vorstellbar, das Thema als Tagesordnungspunkt in einer der nächsten Sitzungen zu beraten. Eine Lösung könnte sein, Schwimmwindeln als Bedingung aufzunehmen. Uhl gibt aber zu bedenken, dass das Schwimmbad in Zusmarshausen kein Freizeitbad sei, „sondern als Sportstätte und Bad vorrangig für die Schulen bestimmt ist“.

