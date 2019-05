vor 8 Min.

Warum Rituale für Kinder so wichtig sind

Gewohnheiten können eine Familie auch einengen. Eine Expertin gibt Tipps, welche Rituale sinnvoll sind

Von Steffi Brand

Wenn es bei Familie Kellermann für die Kinder Zeit ist, ins Bett zu gehen, läuft diese Phase immer nach demselben Schema ab: Timo (5) und Mariella (7) ziehen sich ihre Schlafbekleidung an und platzieren sich abwechselnd am Waschtisch, um Zähne zu putzen und sich zu waschen. Mama Simone schließt den Rollladen und platziert sich in einem der Kinderbetten. Jeden Tag wird in einem anderen Bett gekuschelt, gelesen und gute Nacht gesagt. Am Freitag, Samstag und Sonntag passiert eben dieses Ritual im Bett der Eltern.

Gute-Nacht-Rituale in dieser Form sind den meisten bekannt. Doch welche Bedeutung haben sie für Eltern und Kinder? „Sie sind beziehungsstiftend und bieten Orientierung und Halt“, erklärt Doris Zahn, Sozialpädagogin der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Rituale helfen dabei, nicht tagtäglich alles wieder aufs Neue erlernen zu müssen. Sie strukturieren den Alltag, reduzieren die Konflikte des Familienalltags und geben Halt.

„Sie sind wie ein Seil, an dem sich Eltern und Kinder gleichermaßen entlanghangeln können“, vergleicht Doris Zahn. Sie können dabei helfen, Ängste und Krisen zu bewältigen; sie können entlasten, Geborgenheit bieten und den Tag strukturieren.

Rituale können also ganz viel Positives bewirken, bergen aber auch ein Risiko: „Rituale dürfen niemals einengen“, erklärt die Sozialpädagogin. „Passen sie nicht mehr zum Alltag, müssen sie neuen Ritualen weichen.“ Wie Rituale entstehen, kann ganz unterschiedlich passieren. Manche Rituale ergeben sich aus reiner Gewohnheit. Hierbei ist der Übergang oft fließend und der Unterschied von einer Gewohnheit zu einem Ritual passiert fast unsichtbar.

Rituale können aber auch ganz bewusst eingeführt werden, um Situationen zu klären, Abläufe zu strukturieren und allen Beteiligten Sicherheit zu bieten. Auch gibt es viele Rituale, die aus der elterlichen Erinnerung erwachsen und für gut befunden wurden. Rituale in diesem Zusammenhang sind auch Regeln, nach denen sich Kinder sehnen, weil sie ihnen eine Orientierung bieten.

Es sind diese Rituale aus dem Fachbereich der Pädagogik, die Sicherheit bieten. Daneben gibt es Rituale, die weniger als Ritual wahrgenommen werden, sondern vielmehr als gelebte Tradition. So gibt es beispielsweise in jeder Familie Rituale, wie Hochzeiten, Taufen und Weihnachten gefeiert werden.

Um das Thema „Rituale im Familienalltag“ geht es im Vortrag von Doris Zahn von der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 15. Mai, von 9 bis 10.30 Uhr im Familienzentrum Meitingen (Donauwörther Straße 9c) statt. Eine telefonische Anmeldung unter 08271-813340 ist nötig.

