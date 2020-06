Warum Steppach auf 50 Wohnungen auf dem Rota-Druck-Areal verzichten will

Plus Die Firma Rota-Druck in Steppach schließt. Stattdessen waren vierstöckige Häuser geplant. Weshalb daraus wohl nichts wird.

Auf einstimmige und vehemente Ablehnung stieß eine Bauvoranfrage im Neusässer Bauausschuss. Es ging um den Bau von sechs mehrstöckigen Mehrfamilienhäusern mit insgesamt bis zu 50 Wohnungen in der Flurstraße in Steppach.

Wie Stadtbaumeister Dietmar Krenz in der Sitzung erläuterte, will die alteingesessene Firma Rota-Druck W. Kieser KG nach 65 Jahren ihren Betrieb wohl bis zum Herbst diesen Jahres einstellen. Die Inhaber wollen stattdessen auf dem rund 4260 Quadratmeter großen Gelände eine große Wohnanlage mit Tiefgarage errichten. Die Bauvoranfrage enthält sechs Baukörper mit vier Vollgeschossen, die Platz für bis zu 50 Wohnungen bieten sollen. Zudem zeigen die Pläne Flachdächer mit aufgesetztem Penthaus. Dazu wäre eine gemeinsame Tiefgarage mit bis zu 120 Stellplätzen geplant.

Massiver Geschosswohnungsbau passe nicht ins Steppacher Ortsbild

Wie der Stadtbaumeister erläuterte, gibt es solch eine Art von Bebauung in der näheren Umgebung nicht und fügt sich deshalb keineswegs in das Viertel ein. Hier existieren vor allem zweigeschossige Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Doppel- und Reihenhäuser. Zudem befindet sich direkt neben der Firma das Begegnungszentrum im Park (Haus Radegundis) der Malteser mit dem neuen Sinnesgarten und altem Baumbestand. „Dies ist eine Art grüner Kern in diesem Wohngebiet, zu dem ein so massiver Geschosswohnungsbau daneben überhaupt nicht passt“, erklärte Stadtbaumeister Krenz.

Darüber hinaus müsse man die Verkehrsverhältnisse in der Flurstraße berücksichtigen. Laut Stadtbaumeister kann es nicht sein, dass die Bewohner des Bestandswohnviertels unter dem neuen Projekt leiden müssten, „denn sie wären dann die Verlierer“. Das sahen die Räte aller Fraktionen genauso. Man war sich einig, dass der Bauherr keine Chance auf Realisierung dieser Pläne hat.

Braucht es einen Bebauungsplan für das Gebiet in Steppach?

Unklar waren sich die Ausschussmitglieder darüber, ob es sinnvoll wäre, für das Gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen, damit man bestimmen könne, was dort künftig gebaut werden darf. „Wir sollten selbst das Heft in die Hand nehmen“, meinte Wolfgang Weiland (Freie Wähler). Sonst würde die Planung in langwierigen Verhandlungen immer nur „Stückchen für Stückchen“ geändert. Dem stimmten Grüne und SPD zu.

Margit Kießling (AfD) hielt einen Bebauungsplan für unnötig, da der Geschoßwohnungsbau hier ohnehin rechtlich nicht durchsetzbar sei. Karin Zimmermann, Fraktionsvorsitzende der CSU, sagte, man dürfe solch eine Wohnanlage keinesfalls zulassen, und verwies ebenfalls auf die Gegebenheiten der schmalen Flurstraße, die keineswegs 120 zusätzliche Fahrzeuge verkraften könne. Sie plädierte dafür, das weitere Vorgehen im Planungs- und Umweltausschuss zu besprechen. Eventuell sei im Vorfeld eine Machbarkeitsstudie sinnvoll, um den Gebäudebestand zu erfassen und dann einen Bebauungsplan aufzustellen.

