vor 32 Min.

Warum Wein Hauser 70.000 Liter Sangria vernichten muss

Plus Bei Weinimport Hauser in Fischach müssen jetzt 70.000 Liter Sangria vernichtet werden. Dabei ist das Getränk einwandfrei. Was dahinter steckt.

Von Jana Tallevi

Seit 15 Jahren stellt die Firma Weinimport Hauser aus Fischach Sangria nach demselben Rezept her. Sangria, das ist ein Mischgetränk aus Rotwein, Saft und Sommerfrüchten, das ursprünglich aus Spanien stammt. Die Qualität der Waren aus dem Haus wird regelmäßig durch die Deutsche Lebensmittelgesellschaft, die DLG, ausgezeichnet. Doch jetzt könnte das Produkt bei Allergikern Übelkeit und Kopfschmerzen auslösen. Dahinter steckt ein Fehler an einer ganz anderen Stelle der Produktionskette.

Es handelt sich um den Aufdruck "Enthält Sulfite", der beim Druck des neuen Dekors der Tetrapacks, in denen der Sangria verkauft wurde, in der Druckerei vergessen wurde, erklärt der technische Leiter von Weinimport Hauser, Walter Lau. Fast jedem Wein und Weingetränk, auch vielen Bioprodukten, werden Sulfite zugesetzt. Das sind Teile der Schwefelsäure, die dafür Sorgen, dass aus Wein nicht ganz schnell Essig wird. Sulfite können allerdings bei Allergikern Übelkeit, Kopfschmerzen oder Durchfall auslösen. Deshalb ist der Aufdruck ab einer bestimmten Konzentration auf der Verpackung vorgeschrieben.

Aufgefallen war das Versehen übrigens direkt bei der Firma, die den Rückruf in die Wege geleitet hat, teilt ein Sprecher des Landratsamts Augsburg mit. Dort ist die Lebensmittelüberwachung als zuständige Stelle im Rahmen der amtlichen Überwachung mit dem Rückruf befasst. Auch sie bestätigt: Es geht allein um den Aufdruck - nicht um den Inhalt.

Kunden erhalten ihr Geld für den Sangria zurück

Und ist nun eben auf 70.000 bereis ausgelieferten 1-Liter-Packungen des Sangrias aus Fischach vergessen worden. Walter Lau kann sich nicht erinnern, dass so ein Versehen schon einmal in der Firmengeschichte passiert ist. Die Packungen werden nun zurückgerufen und zerstört - obwohl der Inhalt genau dem Rezept der Firma entspricht.

In der Region dürfte der Produktrückruf keine Auswirkungen haben: Nach Brancheninformationen ist die betroffene Charge an Marktkauf- und Edeka-Märkte in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen angeboten worden. Es handelt sich um die Losnummer beginnend mit L6573. Betroffene Kunden können die Ware, auch ohne Kassenbon, zurückbringen, der Kaufpreis wird erstattet.

Themen folgen