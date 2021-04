Warum Westendorf für die Polizei zum "Brennpunkt" wird

Plus In Westendorf treffen sich junge Leute in größeren Gruppen. Die Polizei setzt den Ort auf die "Brennpunktliste" und fährt regelmäßig Streife. Wie es dazu kam.

Sie sitzen zusammen, lachen, tauschen sich aus und verbringen ihre Zeit im Freien. Eigentlich wären dafür Orte, wie der Dorfplatz in Westendorf, der neue Spielplatz in der Meitinger Straße und der Multifunktionsplatz in der Riedstraße perfekt geeignet - als Anlaufstelle für Jugendliche, die ihre Zeit gemeinsam verbringen wollen. Doch es gibt mehrere Probleme: Zum einen haben nicht alle Jugendlichen das Alter, um Bier zu trinken oder Zigaretten zu rauchen, und zum anderen gilt auch für Jugendliche ab 14 Jahren: Treffen sind nur mit einem weiteren Haushalt erlaubt. Zudem gelten Abstands- und Maskenregeln.

Treffen vor dem Bürofenster des Westendorfer Bürgermeisters

Was Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter im Ort beobachtet, sind es deutlich größere Gruppen von Jugendlichen, die sich im Ort zusammenfinden. Erst trafen sie sich am Dorfplatz in Westendorf und damit direkt vor dem Bürofenster des Rathauschefs. Nachdem Ermahnungen laut Richter nicht fruchteten, sperrte die Gemeinde die Sitzmöglichkeiten. Dann besiedelten die Jugendlichen den neuen Spielplatz an der Meitinger Straße, bis auch hier das rot-weiße Absperrband dafür sorgte, dass sich nicht mehr 20 Jugendliche auf nur einer Bank tummeln konnten.

Anschließend waren die Jugendlichen nachmittags am Multifunktionsplatz in der Riedstraße anzutreffen, den Richter am Donnerstag ebenfalls sperren musste. Dort waren die Jugendlichen mitunter auf der Flucht zu beobachten, denn wenn sich jemand nähert, der vielleicht auf Abstandsregelungen, Kontaktverbote und Hygieneregeln hinweisen könnte oder gar mitbekommt, was die Jugendlichen anstellen, flüchteten sie auf den parat gestellten Fahrrädern. Auch die, die nicht etwa selbstständig nach Westendorf radeln, sondern von den Eltern dorthin chauffiert werden, suchten dann das Weite. Richter weiß: Die Jugendlichen sind nicht alle aus Westendorf, sondern sie kommen auch aus Meitingen, den Ortsteilen der Marktgemeinde, aus Langweid und aus Nordendorf.

Der Westendorfer Bürgermeister beobachtet, dass Jugendliche Alkohol trinken, die noch zu jung dafür sind. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

Unter "normalen" Umständen hätte Richter, der jahrelang selbst in der Jugendarbeit tätig war, auch gar kein Problem mit Jugendlichen, die sich treffen. Doch der Rathauschef schildert Vorgänge, für die er kein Verständnis hat. Größere Gruppen treffen sich ohne Masken, ohne Abstand und mit Getränken, die nicht altersgerecht sind, Verkehrsschilder würden als Unterlage für ein Lagerfeuer genutzt und Müllsäcke angezündet, die dann von Anwohnern gelöscht werden müssen. "Ich verstehe den Wunsch der Jugendlichen, sich zu treffen, aber es ist aktuell nicht rechtens, und was sie tun, fällt in die Kategorie Vandalismus", beschreibt Richter die Lage, die er auch bereits der Polizei gemeldet hat.

Polizeiinspektion Gersthofen sieht sich in einem Dilemma

Polizeihauptkommissar Horst Westermann, der im Bereich der Polizeiinspektion Gersthofen tätig ist, sieht sich und seine Kollegen im selben Dilemma. Einerseits habe er vollstes Verständnis dafür, dass es den Jugendlichen fehlt, sich in der Schule und in den Vereinen zu begegnen, doch andererseits weiß er auch um die Rolle der Polizei. Letztlich sind es seine Kollegen und er selbst, der durchsetzen muss, dass die Verbote auch eingehalten werden.

Die Gemeinde Westendorf ist aufgrund der Meldungen von Bürgermeister Richter auf die Liste der Streifenpolizisten gerückt. Die Polizei nennt sie "Brennpunktliste". An alle Orte, die auf dieser Liste stehen und die Westermann nicht einzeln benennt, fährt die Streifenpolizei regelmäßig, um zu kontrollieren. Westendorf ist einer von mehreren Orten im Gebiet der Polizeiinspektion Gersthofen. Und doch zieht sich durch alle Orte ein- und dasselbe Bild: Überall dort, wo mehrere Menschen sich treffen, werden die Hygieneregeln oft nicht eingehalten, Personen tragen keine Masken, und hier und da verstoßen sie auch gegen die Sperrstunde.

Im Landkreis Augsburg kein Massenphänomen

Dann versuchten Westermann und seine Kollegen den Menschen "mit Augenmaß" zu begegnen, betont die Polizei. Eine deutliche Ermahnung und ein Platzverweis reichten dann meist aus, und die Personen gingen offensichtlich getrennter Wege. Bei uneinsichtigen Personen ergeht eine Meldung ans Landratsamt, und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren startet. Im Landkreis Augsburg seien Jugendliche, die sich nicht an die Corona-Regeln halten, kein Massenphänomen, erklärt Jens Reitlinger, der Pressesprecher des Landratsamtes Augsburg, auf Rückfrage. Zwar berichteten Kollegen aus den Fachbereichen von Verstößen und Ordnungswidrigkeitsverfahren in Gemeinden des Landkreises, einen Hotspot gebe es jedoch nicht.

