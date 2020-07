19:00 Uhr

Warum bekannte Stadtberger um Tilo Prückner trauern

Plus Der verstorbene Schauspieler Tilo Prückner verbrachte seine Kindheit in Stadtbergen. Seine alten Freunde erinnern sich, wie er seine erste große Rolle spielte.

Von Ingrid Strohmayr

Tilo Prückner, das Charaktergesicht des deutschen Fernsehens, starb unerwartet am 2. Juli in Berlin an den Folgen eines Herzversagens. In unzähligen Fernsehproduktionen glänzte der in Stadtbergen aufgewachsene markante Mime mit dem Schnauzbart. Um ihn trauern mit der großen Fangemeinde auch seine ehemaligen Klassenkameraden aus dem Jahrgang 1940 in Stadtbergen.

Großes Wiedersehen mit Tilo Prückner vor zehn Jahren

Ein letztes großes Wiedersehen gab es vor zehn Jahren beim Klassentreffen. gab es vor zehn Jahren beim Klassentreffen. Auf Einladung des Stadtberger Architekten Alois Strohmayr, der mit Andreas Kreikle und Gerhard Heinrich das Klassentreffen organisierte, kam Tilo Prückner, angereist aus Berlin, erstmals nach über 60 Jahren an den Ort zurück, an dem er seine Kindheit während des Zweiten Weltkrieges verbrachte.

Mit seinen Eltern Alfred und Dorothea, der Vater war Kinderarzt, wohnte er in der Richard-Wagner-Straße, dem Haus, an dem auch seine spätere Erstklasslehrerin, das Fräulein Anna Roßmann, wohnte. Er kam mit 50 Alt- und Neu-Stadtberger Kindern 1946 zur Schule. Damals gab es den Unterschied, die einen Schulkinder wohnten im alten Gemeindeteil um die St.-Nikolaus-Kirche und die anderen – die Neu-Stadtberger eben – hinter der heutigen Parkschule, was wiederum auch unter den Kindern kleine Rivalitäten auslöste. „Tilo war ein sehr guter Schüler, besonders in Deutsch, aufgeweckt, lebhaft und fröhlich, einfach ein eloquenter Typ, der für sein Alter damals schon viel Allgemeinwissen hatte“, erinnert sich Alois Strohmayr.

Andreas Kreikle, wie Tilo Prückner, ein Neu-Stadtberger, hat oft mit ihm in Garten und Haus gespielt. „Wir hatten trotz der schlechten Nachkriegszeit eine schöne, behütete Kindheit in Stadtbergen, wir waren zufrieden, mit dem wenigen, was wir hatten. Als die US-Soldaten in die Gemeinde kamen und hier erst ihr Lager aufbauten, schwere Lkws und Panzer kamen dazu, war das für uns als Kinder natürlich besonders interessant, oft gab es Schokolade und Kaugummis, für uns ein absolutes Glückserlebnis“, sagt Kreikle.

Unter Tilo Prückners alten Freunden ist ein Polizist

Gerhard Heinrich hat mit Tilo Prückner einiges gemeinsam: Während im wahren Leben Heinrich Chef der Polizeiinspektion 6 in Pfersee war, spielte Prückner den Kommissar eben im Tatort oder bei den Rentnercops. „Einer der sympathischsten ,Kollegen‘, bei dem immer den Schalk in den Augen blitzte. Er ist und war, wie man so sagt, ein richtig netter Kerl. Beim Klassentreffen imponierte er mit seinem ganz legeren Verhalten und dem großen Interesse an unserer gemeinsamen Schulzeit“, resümiert Gerhard Heinrich, der natürlich alle TV-Produktionen des Schulfreundes verfolgte.

Luise Stölzle, die später selbst Lehrerin in Stadtbergen war, kann sich noch gut an das Kartoffelkäfersuchen während der Schulstunden erinnern. „Wir waren auf dem Feld, hatten keine Schule, uns machte es jedenfalls einen Riesenspaß, diese später dann an die Hennen zu verfüttern. Wir mussten Kohle und Holz im Winter zum Heizen mitbringen, und es gab eine Schulspeisung, die wiederum bei uns Kindern wenig Freude auslöste.“

Besonders gut kann sie sich an einen Ausflug mit der Dritt- und Viertklasslehrerin Elisabeth Rauner erinnern. Sie spielte gut Akkordeon und nahm uns Schulkinder auf eine Wanderung auf dem Alpenrosenweg im Allgäu mit. „In dieser Zeit einen Ausflug so weit weg zu machen, war schon eine kleine Sensation.“

Über mangelnde Angebote konnte sich Tilo Prückner, der Mann mit dem markanten Schnauzer, bis zuletzt nicht beklagen. Bild: Henning Kaiser, dpa

Erich Stanzel weiß noch gut, wie ihn Tilo Prückner beim Klassentreffen ansprach. „Erst musste ich kurz überlegen, was das für eine Type war, die von mir wissen wollte, ob ich auch im HJ-Heim in der Schubertstraße zur Schule ging“, lacht Stanzel. Dann kam die Erleuchtung, dass es sich um den prominenten Mitschüler handelte.

So verdiente sich Tilo Prückner sein erstes Geld

So tauschten die beiden die eine oder andere Anekdote aus, in der es auch um ein Krippenspiel ging, das erste große Engagement des späteren Publikumslieblings auf den Brettern, die die Welt bedeuten. „Tilo war der heilige Josef, der Wirt der Strohmayr Alois und ich schließlich der Hirte mit dem Stab. Wir spielten im HJ-Heim vor Publikum, das war großartig, und Tilo spielte den Josef einfach hingebungsvoll.“ „Er war auch einmal ganz besonders stolz, dass er für das Fräulein Roßmann einkaufen durfte, er bekam dafür sogar ein paar Pfennige, das erste selbst verdiente Geld“, sagt Stanzel.

Tilo Prückner im Kreise ehemaliger Mitschüler beim Klassentreffen in Stadtbergen. Bild: Ingrid Strohmayr

Tilo Prückner verließ wie viele seiner Schulfreunde die Volksschule nach der vierten Klasse und besuchte das St.-Anna-Gymnasium in Augsburg, seine Eltern verstarben kurz nacheinander, harte Jahre in einem Waisenheim in Nürnberg folgten bis er 1960 sein Abitur machte. Sein Jurastudium in Erlangen schmiss er bald und nahm in München Schauspielunterricht, der Start in eine steile, große Karriere.

Anlässlich des Todes von Tilo Prückner ändert die ARD am Mittwoch (8. Juli) um 20.15 Uhr das Programm und bringt den Film „Holger sacht nix“.

