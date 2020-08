14:10 Uhr

Warum die Corona-Infektionen im Landkreis Augsburg wieder steigen

Für einen Corona-Test müssen die Bürger sich an ihren Hausarzt wenden. Seit Tagen steigen die Infektionszahlen im Kreis Augsburg stetig an.

Plus Im Landkreis Augsburg steigen die Corona-Infektionszahlen seit mehreren Tagen stetig an. Welche Gründe das Gesundheitsamt dafür sieht.

Von Regine Kahl

Innerhalb einer Woche 20 neue Fälle im Landkreis Augsburg – die Zunahme bei den Corona-Infektionen hält an. Das Gesundheitsamt spricht von einem Trend, der sich fortsetzen werde. Einen „Hot-Spot“ mit vielen Erkrankten an einem Ort gebe es nicht.

Gründe für die steigende Zahl seien infizierte Reiserückkehrer und Feiern im Familien- und Freundeskreis. Dort und auch anderswo würden Abstände und Maskenpflicht nicht mehr streng eingehalten wie vor Wochen, so Annemarie Scirtuicchio vom Landratsamt.

Keine freiwilligen Corona-Tests im Gesundheitsamt

Personen, die sich zum Beispiel nach dem Urlaub freiwillig auf das Coronavirus testen lassen möchten, müssen sich an die Hausärzte wenden. Im Gesundheitsamt selbst werden keine freiwilligen Corona-Tests durchgeführt.

Sollten die Infektionen weiter zunehmen, werde die zentrale Teststation in Hirblingen reaktiviert, so Scirtuicchio. Ob von den 900 Infizierten, die an der Autobahn ihren Test gemacht haben, jemand aus dem Landkreis dabei ist, sei bisher nicht bekannt.

