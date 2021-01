vor 6 Min.

Warum die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg plötzlich von 94 auf 166 steigt

Plus Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Landkreis Augsburg binnen eines Tages von 94 auf 166. Warum die Corona-Zahlen während der Feiertage verrückt gespielt haben.

Von Sören Becker

Wer in den letzten Tagen die Corona-Zahlen des Landratsamtes verfolgt hat, wird sich die Augen gerieben haben: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Freitag von 94,3 auf 166,1 gestiegen - eine bisher nicht dagewesene Erhöhung um 72. Das liegt aber nicht an einem Virusausbruch, sondern an der Datenübermittlung im Landratsamt.

Wie der Ausreißer bei den Corona-Zahlen für den Kreis Augsburg zustande kam

Corona-Infizierte werden dem Gesundheitsamt gemeldet. Die Mitarbeiter dort schicken die Zahlen ans RKI, das dann eine Statistik erstellt, die das Landrantsamt veröffentlicht. "Am gestrigen Drei-Königs-Tag erfolgte anders als an den Weihnachtsfeiertagen und über den Jahreswechsel keine Übermittlung der tagesaktuellen Fallzahlen an das RKI", betont ein Sprecher des Landratsamtes auf Anfrage unserer Redaktion am Freitag.

Die Inzidenzzahlen seien in den vergangenen Wochen stetig zurückgegangen. Das habe aber auch mit dem geringeren Testvolumen während der Feiertage zu tun.

Vier Tote im Landkreis Augsburg im Zusammenhang mit dem Coronavirus

Bisher wurden 6422 Corona-Fälle im Kreis Augsburg bestätigt, 421 davon in den vergangenen sieben Tagen. 185 davon wurden gestern in die Statisitik eingepflegt. 98 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, das sind vier mehr als gestern.

Die Situation an den Kliniken im Landkreis Augsburg bleibt angespannt: Alle 13 Intensivbetten sind aktuell belegt. In sechs von ihnen liegen Covidpatienten. Vier von ihnen werden invasiv beatmet.

Lesen Sie auch:

Themen folgen