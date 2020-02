Warum die Kröten im Landkreis Augsburg bald schon wandern

Plus Die Amphibienwanderung beginnt aufgrund des milden Winters auch im Augsburger Land deutlich früher. Im Holzwinkel bekommt der Grasfrosch Hilfe von den Bibern.

Die ersten Zugvögel sind bereits zurückgekehrt, die Igel erst gar nicht in den Winterschlaf gefallen und auch am Krötenzaun ist schon bald viel los. „Die Laichwanderungen könnten schon bald beginnen“, sagt Roger Eckrich vom Bund Naturschutz in Großaitingen. Seine Ortsgruppe hat daher bereits in der vergangenen Woche die beiden Strecken bei Reinhartshofen und Waldberg/Klimmach kontrolliert. „Aber da gab es noch keine Anzeichen.“ Schließlich ziehen Amphibien stets im Schutz der Dunkelheit los. „Und nachts ist es mit null Grad einfach noch zu kalt“, sagt er. Doch das kann sich schnell ändern.

Irmgard Del Pino kontrolliert ebenfalls regelmäßig das Wettergeschehen. Sie ist mit ihrer Ortsgruppe für die Laichwege bei Emersacker sowie an der Kreisstraße zwischen Welden und Reutern zuständig. Erst vor Kurzem hat sie die Bodentemperatur gemessen und beim Ablesen der Werte festgestellt: „Verrückt“. Ackerflächen, die tagsüber keine Beschattung haben, hätten bereits Temperaturen zwischen acht und zehn Grad erreicht. Und sobald sich die Bodenwerte jenseits des Gefrierpunkts einpendeln, wird die Wanderung auch im Holzwinkel beginnen.

Naturschützer hoffen auch in diesem Jahr wieder auf fleißige Helfer. Bild: Alexander Kaya

Bei den Grasfröschen ist die Population stark eingebrochen

Eckrichs größte Sorge gilt in diesem Jahr vor allem den Grasfröschen. „Hier ist die Population stark eingebrochen“, sagt er. Wurden vor sechs Jahren noch rund 1000 Tiere gezählt, so waren es bei der vergangenen Sammlung weniger als 100 Frösche. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. „Vielleicht sind irgendwo Pestizide eingesetzt worden“, mutmaßt er. Eine andere Möglichkeit sei, dass sich der Fischbestand an den Teichen der Lotzbeck‘schen Gutsverwaltung geändert habe. Zwar sollten sich eigentlich nur Friedfische in den Gewässern aufhalten, aber es sei durchaus möglich, dass sich plötzlich mal ein Hecht im Karpfenteich breitmacht.

Zusätzlichen Lebensraum hat hingegen die Gelbbauchunke dem Sturmtief Sabine zu verdanken. „Die Unke zählt zu den Pionierarten“, sagt Eckrich. Zu ihrem Lebensraum zählen unter anderem Wälder mit Windwürfen und Schneisen, wo sich in den den tiefen Fahrspuren der Forstfahrzeuge das Wasser sammelt. Aufgrund er Sturmschäden und den damit verbundenden Aufräumarbeiten im Wald, dürfte es in diesem Jahr an diesen Spurrinnen nicht mangeln.

Biber schafft Lebensraum für die Amphibien

Sorgen um die Population der Grasfrösche muss sich Del Pino aktuell nicht machen. „Die Bestände in unserem Bereich haben sich teilweise verdreifacht“, sagt die Naturschützerin und lobt dafür ein Tier, das anderen immer wieder mächtig viel Ärger bereitet: den Biber. „Dadurch, dass zusätzliche Flächen aufgestaut worden sind, hat der Lebensraum für die Amphibien zugenommen“, erklärt sie. Ebenfalls bewährt haben sich die vergrößerten Untertunnelungen, die den Kröten ein gefahrloses Queren unter der Straße ermöglichen.

Del Pino plant in diesem Jahr, die Ein- und Ausgänge mit Wildtierkameras zu überwachen, um einen genaueren Überblick über den Bestand zu bekommen. „Im vergangenen Jahr haben wir an den Schutzzäunen deutlich weniger Tiere gesammelt“, sagt sie. Dies könne daran liegen, dass Kröten & Co. nun verstärkt durch die Rohre kriechen und nicht mehr über die Straße getragen werden müssen. „Oder der Bestand hat sich durch die Trockenheit im Sommer 2018 reduziert.“

Der sicherste Transport über die Straßen erfolgt im Eimer. Bild: Alexander Kaya

Ortsgruppe in Großaitingen sucht noch freiwillige Helfer

Nicht reduzieren sollte sich jedoch die Anzahl der Helfer. In Emersacker und Welden gibt es zwar bereits ausreichend Unterstützung für die anstehende Amphibienwanderung, in Großaitingen aber kann Roger Eckrich zusätzliche Helfer gut gebrauchen. Der Naturschützer hofft daher auch in diesem Jahr auf fleißige Sammler. Bestens bewährt habe sich bereits eine Zusammenarbeit mit dem Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen.

Doch auch für Familien mit Kindern ab drei Jahren sei eine Sammlung eine tolle Sache, um die Mädchen und Buben schon früh an die Faszination der Tierwelt heranzuführen. Und wem die Berührung einer Kröte, Unke oder eines Froschs unangenehmen sei, der könne sich ja einen Handschuh überziehen, schlägt Eckrich vor. Grundsätzlich aber sei dies gar nicht erforderlich. Zwischen Mensch und Amphibie gebe es keinerlei Wechselwirkung und der eine könne den anderen weder anstecken noch infizieren.

Helfer Wer bei der Sammlung der Ortsgruppe Großaitingen mitmachen möchte, kann sich bei Roger Eckrich , Telefonnummer 08203/5960, E-Mail: r.eckrich@t-online.de melden.