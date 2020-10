Warum es manche Feiertage schwer haben

Bei weitem nicht jeder Deutsche hat verinnerlicht, dass am Samstag Feiertag ist. Unser Autor hat dafür eine Erklärung gefunden.

Wetten: Diesen Samstag ist es wieder irgendwo zwischen Nordendorf und Langerringen soweit. Ein Mensch steht fassungslos vor den verschlossenen Glastüren eines Supermarktes, überrascht vom über Nacht hereingebrochenen Feiertag. Der Tag der Deutschen Einheit hatte auch erst drei Jahrzehnte Zeit, um sich in Herzen und Hirne der Bundesbürger zu schleichen, da ist die Macht der Gewohnheit, die da sagt "Werktag", oftmals noch stärker.

Kein Einzelschicksal übrigens, wie auch der umgekehrte Fall zeigt. So bleibt so mancher, der nicht sollte, am Buß- und Bettag müßig in den Federn liegen, schließlich wurde dieser Feiertag erst vor 25 Jahren zugunsten der Pflegeversicherung dran gegeben.

Die Augsburger haben sich noch immer nicht an ihr Friedensfest gewöhnt

Und die Augsburger scheinen sich noch immer nicht an ihr Friedensfest gewöhnt zu haben. In Scharen strömen sie alljährlich ins Umland, um durch Notkäufe die ärgsten Versorgungslücken zu schließen.

Man sieht: Feier- und Gedenktage haben es nicht leicht. So vegetiert auch der dem 2. Oktober gewidmete Nationaltag der Reinigungskräfte weitgehend unbeachtet vor sich hin, was auch daran liegen mag, dass er in den USA verortet ist. Dennoch, auch hierzulande hätten Raumpflegerinnen und Raumpfleger an diesem Tag eine freundliche Geste verdient. Schließlich ist der 2. Oktober ganz hoch offiziell - der Tag des Lächelns.

Lesen Sie auch:

Themen folgen