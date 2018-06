vor 19 Min.

Warum hat der Drache Barzun in Diedorf ein Bärenfell?

Das Diedorfer Eukitea spielt auf der Freilichtbühne die Fortsetzung der Abenteuer des skurrilen Fabeltiers.

Von Gerald Lindner

Sommerzeit ist Freilichtbühnenzeit – auch regelmäßig beim Diedorfer Theaterhaus Eukitea. Diesmal dreht sich ab Freitag, 22. Juni, 21 Uhr auf der Open-Air-Bühne im Anhauser Tal alles um den Drachen Barzun. Derzeit laufen dort die Probenarbeiten für das neue Stück „Der Spiegel des Drachen“.

Schon im Jahr 2013 begeisterte der liebenswerte Drache Barzun beim Stück „Das goldene Herz des Drachens“ auf der Freilichtbühne. „Unser Schauspieler Giorgio Buraggi hat in dem skurrilen Tier seine Lieblingsrolle gefunden und wollte schon lange einmal eine Fortsetzung der Geschichte spielen“, erklärt Eukitea-Chef Stephan Eckl, der auch die Regie übernommen hat. Heuer gibt’s nun die Fortsetzung „Der Spiegel des Drachen“ für Kinder ab fünf Jahren und die ganze Familie.

Eine abenteuerliche Reise durch die Fabelwelt

Darin hat den Drachen der freche Bärenkäfer erwischt – der eigentlich nur Bären befällt. Da stellt sich heraus, dass Barzun ein Bärenfell besitzt. Um herauszufinden, warum das so ist, macht er sich gemeinsam mit seinem Freund, dem Hirten Salmo, auf eine abenteuerliche Reise durch die Fabelwelt, durch Zeit und Raum. Welche Rolle dabei der magische Spiegel aus dem Stücktitel spielt, den Barzun einst von einer goldlockigen Nymphe als Geschenk erhalten hat, sei an dieser Stelle aber noch nicht verraten.

Wieder als verträumter Hirte Salmo mit dabei ist Olaf Dröge. Neu im Darstellerteam der Drachengeschichte ist Josephine Volk. „Mit ihrer markanten Stimme wird sie einige tolle Songs servieren.“ Sie schlüpft in mehrere Rollen, unter anderem auch eine Fee.

Musik ist auch im neuen Stück wieder ein essenzielles Element. „Unser Hauskomponist Fred Brunner hat wieder wunderbare Melodien erfunden – aber auch einen fetzigen Rap“, sagt Stephan Eckl.

Für die Figuren aus der Geister-, Mythen- und Märchenwelt, denen Barzun und Salmo auf ihrer Reise begegnen haben Michael Gleich und Daniel Ruf lebensgroße Puppen gestaltet. „Sie sind wesentliche Akteure in unserem neuen Stück“, erklärt Stephan Eckl. Mit solch großen Puppen haben Gleich und Ruf bereits im Weihnachtsmärchen das Publikum begeistert. Und dass alle menschlichen und künstlichen Akteure gut zur Geltung kommen, dafür sorgt das Ausstattungsteam rund um Cristiana Vindice.

Premiere für „Der Spiegel des Drachen“ ist am Freitag, 22. Juni, um 21 Uhr auf der Freilichtbühne am ehemaligen Skilift im Wald bei Anhausen. Weitere Aufführungen sind an den Samstagen, 23./30. Juni, sowie am Freitag, 29. Juni. Beginn ist jeweils um 21 Uhr, ab 19 Uhr öffnet das Waldbühnencafé. Bei ungünstigem Wetterfinden die Vorstellungen im Theaterhaus in der Lindenstraße in Diedorf statt.

Karten für 17/15/acht Euro gibt’s im Theaterhaus Eukitea, Telefonnummer 08238/964743-96 oder info@eukitea.de sowie im Café Pustet, Karolinenstraße 8, Augsburg.

