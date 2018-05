11:57 Uhr

Warum in Horgau zwei Schüsse fallen

Polizei erschießt einen verletzten Dachs am Pater-Gaul-Platz. Der aktuelle Polizei-Report im Überblick.

Nicht mehr gerettet werden konnte laut Polizei ein Dachs, der vermutlich bei einem Unfall angefahren wurde: Die Polizei erschoss das schwer verletzte Tier am Montagabend gegen 19.45 Uhr in Horgau am Pater-Gaul-Platz. Der Dachs hatte sich laut Anwohnern schon den ganzen Tag in der dortigen Wohnanlage aufgehalten und hatte offenkundig mehrfache erhebliche Verletzungen, vermutlich durch einen schon mehrere Tage zurückliegenden Verkehrsunfall auf. Bei der Einsatzzentrale des Präsidiums Schwaben Nord ging mehrere Anrufe von beunruhigten Anwohnern eingegangen waren, dass in Horgau Schüsse zu hören gewesen war. Tatsächlich hatte der Polizist zwei Schüsse benötigt, um das Tier niederzustrecken.

Unbekannte brechen Baucontainer auf

Einbrecher hebelt Fenster in Gebäudekomplex auf

In der Nacht auf Montag hebelte ein Unbekannter ein Fenster an einem Gebäudekomplex an der Dieselstraße in Gersthofen auf. Nach Spurenlage dürfte der Täter laut Polizei das Gebäude nicht betreten haben. Die Hintergründe sind nicht bekannt. Der Einbrecher hinterließ einen Schaden von rund 2000 Euro.

Autofahrer bricht abrupt Überholmanöver ab

Ein entgegenkommendes Motorradübersehen hat am frühen Montagabend ein Autofahrer auf der B 300 zwischen Ustersbach und Gessertshausen. Der 38-Jährige wollte in Richtung Gessertshausen einen Lastwagen überholen. Er brach laut Polizei das Fahrmanöver ab und wollte sich wieder hinter dem Laster einordnen. Eine 23-jährige Autofahrerin, die sich direkt dahinter befand, rechnete nicht mit dem abrupten Fahrmanöver des 38-Jährigen und stieß in das Heck des Überholers. Der Airbag im Fahrzeug der 23-Jährigen löste anschließend aus. Die Frau wurde zur weiteren Untersuchung vorsorglich ins Klinikum Augsburg gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18 000 Euro. (mcz)

Themen Folgen