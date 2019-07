vor 22 Min.

Warum werden die Dämme abgemäht?

Bund Naturschutz und LEW-Mitarbeiter sprechen vor Ort

Viele Spaziergänger sind verwundert und verärgert. An den Dämmen des Lechs gibt es Blühflächen mit verschiedensten Pflanzen. Doch diese werden immer wieder gemäht – wie erst vor wenigen Tagen.

Um genau diese Mäharbeiten ging es jüngst bei einem Treffen der Ortsgruppe Meitingen des Bund Naturschutzes (BN) und Vertretern der Lechwerke (LEW). Nach diesem Termin gab es eine gemeinsame Pressemitteilung. Darin heißt es, dass die BN-Ortsgruppe Meitingen seit mehr als 30 Jahren Flächen in den Lechauen betreut, auf denen seltene Pflanzenarten wie Pyramidenorchis, Brandknabenkraut und Kreuzenzian vorkommen. Der Ortsgruppe liegt aber auch der noch vorhandene Artenreichtum auf den Lech- und Kanaldämmen und -deichen am Herzen. Deshalb fordert der Bund Naturschutz, dass zum Beispiel bei der Mahd in geeigneten Abständen Abschnitte ausgespart und Blühfenster stehen bleiben müssten.

Bei dem Gespräch vor Ort an den Deichen erläuterten die LEW Mitarbeiter, wie die Pflege der Grünflächen entlang der Dämme und Deiche erfolgt. In der Pressemitteilung heißt es, dass laut Auskunft der LEW-Mitarbeiter die Mäharbeiten möglichst spät im Jahr durchgeführt werden, um den Pflanzen die Möglichkeit zu geben, die Samen auszureifen zu lassen. Flächen mit gebietsfremden Pflanzen würden gesondert nach Art und Vorkommen und gezielt durch Mäharbeiten bekämpft. Die Mitarbeiter würden dafür extra geschult.

Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, wünscht sich die Vorsitzende des BN-Ortsverbandes, Gudrun Schmidbaur, die Anstrengung aller Beteiligten zur Förderung und steten Verbesserung der Blühpotenziale, wo möglich. Sie sei positiv angetan gewesen von dem konstruktiven Miteinander und es sei ein regelmäßiger Austausch vereinbart worden.

Übrigens: Die LEW Wasserkraft ist (Blumen-)Spender. Das heißt: An einigen Lechdeichen ist der Artenreichtum so groß, dass der Landschaftspflegeverband Augsburg das Mähgut abholt, daraus Samen gewinnt und damit Brachflächen wieder zu neuem Artenreichtum verhilft. (AL/elhö)

Themen Folgen