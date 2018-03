vor 45 Min.

Was Bruder Edmund mit dem Dorfladen vorhat

Ob Biber, Bienen oder Lindl-Air, Peter Mayer hatte beim Starkbieranstich in Biberbach so einiges zum derblecken.

Peter Mayer schlüpft in seine Paraderolle und schenkt den Biberbachern kräftig ein. Die Fastenpredigt war der Höhepunkt des Festes rund um den Josefstag

Von Sabine Eltschker

Der Dorfladen, das neue Baugebiet oder der Fußgängersteg – beim Starkbieranstich in Biberbach wurde so einiges durch den Kakao gezogen. Fürs „Derblecken“ war Peter Mayer wieder in seine Paraderolle als „Bruder Edmund“ geschlüpft.

Die Fastenpredigt war der Höhepunkt des Festes rund um den Josefstag, das die Kolpingsfamilie organisiert hatte. Bürgermeister Wolfgang Jarasch und Pfarrer Lindl sorgten im Maggsaal, unterstützt von Karl-Hans Schmidt von Schwarzbräu, dass alle mit einem frischgezapften Starkbier anstoßen konnte. So gestärkt warteten die Zuhörer gespannt, was „Bruder Edmund“ den Biberbachern in diesem Jahr alles zu sagen hat. Nach Glockengeläut und Bayerischem Defiliermarsch schlüpfte Peter Mayer in die Rolle das Bruder Edmund. Ob die Zeitverzögerung bei der Ausweisung des neuen Baugebietes oder die mehr als kreativen Vorschläge für die Überquerung des Biberbachs mit Gummistiefel, Handtücher und einen Sektstand in der Mitte des Baches. Dies sei sinnvoller als 150000 Euro in einen Fußgängersteg zu investieren. So reimte „Bruder Edmund“ in einem seiner Trinksprüche: „Ein Prost auf Machmernix, Duamernix, Brauchmernix und Wollmernix. Macht ja nix - Passiert ja nix.“

Im Fokus des Fastenpredigers stand in diesem Jahr der Ortspfarrer. So schlug „Bruder Edmund“ beispielsweise vor, dem heimatlosen Dorfladen in der Wallfahrtskirche Kirchenasyl zu gewähren und nach einem passenden Lagerplatz für den Reißler-Käs’ Ausschau zu halten. Für den „Vielflieger“ gab es dann auch noch den Vorschlag, das bereits gesegnete Flugzeug der Faschingsfreunde einzusetzen und Lindl-Air zu gründen.

Der Fastenprediger blickte auch augenzwinkernd auf die Diskussionen rund um die Stationen des „Biberpfades“. Sein Vorschlag dazu lautete: Bienen von Apfeldrach nach Biberbach umsiedeln und die hundert Jahre alten Balken als Floß an der Biber einsetzen.

Mit einem 100-Prozent-Votum für eine Wiederauflage 2019 und einem Prosit auf den diesjährigen Josefstag verabschiedete sich „Bruder Edmund“ unter tosendem Beifall vom Publikum.

Die Feier rund um den Josefstag begannen in der Biberbacher Wallfahrtskirche. Dort begrüßte Ortspfarrer und Präses Dr. Ulrich Lindl die Mitfeierenden. Im Vorfeld hatte die Kolpingfamilie nämlich beschlossen das Hochfest ihres Schutzpatrons, des Heiligen Josef, direkt am eigentlich Gedenktag zu feiern. So betete unter Anleitung von Gründungsmitglied Josef Knöpfle die Kolpingjugend den „Josef-Rosenkranz“, wie versprochen, mit. Der festliche Gottesdienst wurde musikalisch umrahmt von den „Edenberger Musikanten“.

