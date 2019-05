16:15 Uhr

Was Menschen bei der Wahl bewegt

Viele Wahlhelfer waren am Sonntag im Einsatz. Hier in Mickhausen wachte auch Bürgermeister Biechele (Mitte) über den ordnungsgemäßen Ablauf.

Nach der Stimmabgabe sagen Bürger aus dem Augsburger Land, welche Gedanken sie dabei beschäftigt haben. Und sie verraten, was ihnen wichtige an Erfolgen und an anstehenden Aufgaben der EU ist.

Nicht jeder, der an diesem Sonntag seine Stimme zu Europa abgab, wollte uns dazu öffentlich etwas sagen. Jenen, die es taten, ist ein gemeinsames Europa wichtig. Sie erkennen Vorteile gegenüber einem rein nationalem Denken. Die Gewichtungen mögen dabei auch unterschiedlich sein.

Tierschutz und anderes

Marina Thoma, Langenneufnach: Für mich war es wichtig, als Erstwählerin zur Wahl zu gehen, weil Europa eine gute Sache ist. Europa bietet viele Vorteile wie unkompliziertes Reisen und eine einheitliche Währung. Das gilt es, zu bewahren. Gleichzeitig kann ich mit meiner Stimme gefährlichen populistischen Tendenzen entgegentreten. Klar gibt es auch in Europa noch etwas zu tun. Ich erinnere nur an die Verteilung der Flüchtlinge. Hier muss jedes Land seinen Beitrag leisten. Oder die Bürokratie. Da muss noch manches abgebaut werden. Ursprünglich wollte ich die Tierschutzpartei wählen. Doch bei genauerer Recherche habe ich festgestellt, dass die Partei viele meiner Ansichten nicht vertritt.

Es muss mehr Miteinander entstehen

Josef Bob, Mickhausen: Wahlen sind für mich wichtig und Bürgerpflicht. Ich habe bislang noch keine versäumt. Europa steht vor großen Herausforderungen, nicht nur beim Klima-, Arten- und Umweltschutz. Wichtig ist auch der überall feststellbare Flächenverbrauch. Daher ist jede Stimme wichtig. Das EU-Parlament hat schon viel Gutes auf den Weg gebracht. Dennoch muss noch mehr Miteinander entstehen. Bei Themen wie Einwanderung und Arbeit sind länderübergreifend sinnvolle Regulierungen notwendig, zudem eine Sicherung der Außengrenzen. Von den Bürokraten wünsche ich mir mehr Sensibilität und Bürgernähe.

Sieglinde Merkle, Fischach: Ich bin ein politisch sehr interessierter Mensch. Europa ist für mich eine große Bereicherung. Wir können ohne großes Tamtam durch alle Staaten reisen, haben einheitliche Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Davon profitieren wir alle. Wir müssen aber aufpassen, dass uns das Positive erhalten bleibt. Die Populisten mit ihren politischen Kampfvokabeln sind augenblicklich überall präsent. Das macht mir Angst. Deshalb gilt es auch, mit der eigenen Stimme Fahne zu zeigen. Darüber hinaus liegen mir vor allem die Rentensicherheit am Herzen, aber auch Flüchtlingsfamilien aus Kriegsgebieten und der Klimaschutz. Bei Letzterem muss die Politik allgemein viel mehr tun als bislang.

Europa ist ein Wunschtraum

Christel Müller-Deininger, Ustersbach: Europa ist für mich kein Schimpfwort, sondern ein gelebter Wunschtraum. Europa präsentiert sich für mich als Friedensprojekt. Seit Jahrzehnten garantiert die EU ein friedliches Miteinander. Das gilt es zu erhalten, auch wenn mal die eine oder andere politische Erschütterung zu verkraften ist. Falsch ist es, dann in Hass oder Abnabelung zu verfallen. Man kann nämlich sein eigenes Land lieben, ohne Nationalismus zu predigen. Europa ist für mich eine Chance mit vielen Vorteilen für alle. Ich erinnere nur an offene Grenzen und kulturelle Vielfalt.

Christine Merk, Kutzenhausen: Jedes europäische Land hat seine Vorzüge und Interessen. Diese müssen in einer gemeinsamen Einheit einfließen. Davon sind wir noch ein Stück entfernt. Da muss die EU-Politik noch etliche Stellschrauben drehen, um eine gleiche Ebene und vernünftige Anpassung zu gewährleisten. Ich denke dabei in erster Linie an die Landwirtschaft. Kritische Gedanken gegenüber Europa sind legitim, auch Protestwähler. Eine Demokratie muss das aushalten, zuweilen wird sie dadurch sogar belebt. Was ich sowohl bei den Rechten als auch Linken vermisse, ist ein Konzept, das einen sozialen Zusammenhalt zum Wohle der Bürger garantiert. (rusi)