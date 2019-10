vor 37 Min.

Was Senioren im Augsburger Land so richtig ärgert

Der Landkreis sucht in Bürgerwerkstätten nach Lösungen, um der älteren Generation das Leben zu erleichtern. Die schimpfen erst mal.

Von Sonja Diller

Was brauchen Senioren für ein selbstbestimmtes Leben? Mit Bürgerwerkstätten in sechs Landkreisregionen soll dieser Frage derzeit auf den Grund gegangen werden. Die in den Werkstätten erarbeiteten Themen gehen in das seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises ein. Seit 2011 gibt es im Augsburger Land ein solches vom Sozialgesetz vorgeschriebenes Konzept, nun soll es fortgeschrieben werden. Alle an Seniorenfragen interessierten Bürger waren eingeladen, bei der Ideensammlung dabei zu sein. So war der frühere Thierhauptener Bürgermeister Franz Neher überzeugt, dass die Seniorenversorgung „ureigenste Aufgabe der Kommunen“ sei.

In Meitingen waren die gut 20 Teilnehmer der Bürgerwerkstatt für die Region 1 im Landkreisnorden nicht sehr erbaut über die Dauer der Abendveranstaltung und die Fülle der statistischen Daten, die ihnen präsentiert wurde. Lisa Manhart vom Fachbereich Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen des Landratsamtes erntete abschätzige Kommentare. Man sei nicht gekommen, um sich Statistiken anzuhören, sondern um Probleme anzusprechen und sich auszutauschen, stellten die Teilnehmer klar. Die Seniorenbeauftragten aus den Gemeinden, Mitglieder von Bürgerorganisationen, Vertreter von Wohlfahrtsverbänden und politische Kräfte aus dem Kreistag wie aus den Gemeinderäten waren vor Ort und erwarteten Fakten zu aktuellen Projekten und Informationen zu Möglichkeiten, sich Unterstützung für ihre Vorhaben zu holen.

Was bewegt die Senioren vor Ort?

„Wir müssen über reale Probleme in den Gemeinden sprechen“, war für den Seniorenbeauftragten der Gemeinde Biberbach, Alois Pfaffenzeller, die Zeit zu schade, um Statistiken zu wälzen. Als „klare Themaverfehlung“ sah Franz Neher den Aufbau des Abends. „Ich wollte wissen, was die Leute vor Ort denken.“ Dafür war der Kreisrat und langjährige Bürgermeister von Thierhaupten nach Meitingen gekommen. „Wir brauchen mehr Einrichtungen für betreutes Wohnen, mehr Kurz- und Tagespflegeplätze um Angehörige am Rande ihrer Kräfte zu unterstützen. Auch fehlen stationäre Einrichtungen für Demenzkranke“, zählte er auf Nachfrage auf. Es müsse ein gesellschaftliches Umdenken stattfinden, um die Probleme in den Griff zu bekommen, sieht Neher die Kommunen in der Pflicht, eigene Konzepte nach dem individuellen Bedarf ihrer Bürger zu schreiben und umzusetzen. Die Trägerschaft für Projekte und damit Verantwortung zu übernehmen sei „die ureigenste Aufgabe von Kommunen“.

Die Kritik hat sich Lisa Manhart zu Herzen genommen. „Wir werden bei den noch kommenden Veranstaltungen dem persönlichen Austausch den Vorrang einräumen“, erklärte sie auf Nachfrage. Bei den Gesprächen sei deutlich geworden, dass sich an den Problemen der Senioren seit der letzten Erhebung vor knapp zehn Jahren nichts wesentlich geändert habe. Nach wie vor seien pflegende Angehörige überlastet, und es gebe zu wenig Pflegeeinrichtungen.

Wie steht es um die Barrierefreiheit im Augsburger Land?

Die Notwendigkeit von Barrierefreiheit sei inzwischen bei Neu- und Umbauten öffentlicher Gebäude Normalität. Im Landkreis gebe es einen Fördertopf für die Bezuschussung von Investitionskosten für Einrichtungen der ambulanten Pflege. Allerdings ist dieser mit 279000 Euro im Jahr bei 36 Pflegediensten nicht üppig ausgestattet.

Wo es wirklich hakt vor Ort, wurden die Teilnehmer schließlich doch noch los. Ein paar Stufen könnten den Unterschied zwischen Teilnahme oder Ausgeschlossensein bedeuten. Wenn die Gastwirtschaft als einziger Treffpunkt im Ort nur über mehrere Stufen erreichbar sei, dann begännen die Probleme schon dort. In vielen Gemeinden gibt es Seniorenbeauftragte, doch die Namen und Kontaktdaten seien oft nicht bekannt.

Am ärgerlichsten sei es allerdings, wenn sich Bürger engagieren, um ihren Mitmenschen zu helfen und dann an bürokratischen Hürden scheiterten. „Es gibt Orte, in denen dringend benötigte Fahrdienste in den Startlöchern stehen, doch es kann nicht weitergehen, weil es keine Genehmigungen gibt“, ist sich Manhart durchaus bewusst über die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Rechtliche Fragen rund um die Versicherung und die Fahrerlaubnis für solche Fahrten seien oft schwierig zu klären. Man habe dazu beim Sozialministerium um Musterlösungen gebeten.

Bis zum morgigen Donnerstag, 24. Oktober, steht die Seniorenarbeit bei Bürgerwerkstätten im gesamten Landkreis im Fokus. Im Frühjahr 2020 werden die Ergebnisse bei einer Abschlussveranstaltung zusammengefasst präsentiert.

Themen folgen