vor 48 Min.

Was Vorsätze auslösen können

„Raunacht“ in Stadtbergen

„Raunacht – Jede Katastrophe beginnt mit einem guten Vorsatz“ heißt eine Veranstaltung am 26. Januar um 20 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen. Es ist eine musikalische Lesung mit Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid.

Zum Inhalt: Eigentlich hat der Höllerbauer Erich mit diversen Tierseuchen und einer irren Großmutter bereits alle Hände voll zu tun. Als seine Tochter Nora in der Silvesternacht verschwindet, steht für ihn fest: Im neuen Jahr muss sich einiges ändern. Auch in der Schottergrubendynastie Röbelreiter liegen zwischen Raclette, Sekt und Neujahrskonzert die Nerven blank. Sturmtief Vladimir bringt sibirische Schneemassen, religiöse Fanatiker bereiten sich auf das Ende der Welt vor und langsam fragen sich alle: Wo zur Hölle ist eigentlich Nora?

Wie in seinem Debut „Da Billi Jean is ned mei Bua“ wirbelt Stefan Leonhardsberger auch in seinem neuen Programm die etablierten Kategorien der Unterhaltung durcheinander. Der österreichische Schauspieler und Sänger schlüpft für diese Mischung aus Kabarett und Alpenwestern in eine Vielzahl von Rollen und führt uns dabei drastisch vor Augen, warum man an Silvester besser zu Hause bleiben sollte. Martin Schmid sorgt als akustischer Bühnenbildner an der Gitarre für den Live-Soundtrack.

und Tickets für dieses Konzert erhalten Sie im Stadtberger Rathaus unter Telefon (0821) 24 38 100. Karten gibt es auch an der Abendkasse, an den bekannten Vorverkaufsstellen/AZ-Kartenservice sowie im Internet unter www.buergersaal-stadtbergen.de

