07:46 Uhr

Was Zusmarshausen gegen den Müll am Rothsee tut

So lädt die Tischtennisplatte am Rothsee in Zusmarshausen nicht mehr zum Spielen ein.

An bestimmten Bereichen des Zusmarshauser Sees finden sich viele Abfälle. Das kann besonders für Kinder gefährlich werden.

Der Rothsee in Zusmarshausen ist besonders in den Sommermonaten ein attraktiver Treffpunkt für Jung und Alt. Sowohl tagsüber zum Schwimmen oder Sonnenbaden als auch in den Abendstunden zum Genießen der letzten Sonnenstrahlen bietet er ein ganz besonderes Ambiente und eine schöne Atmosphäre. Viele Menschen verbringen hier ihre freien Tage, da Urlaubsreisen ins Ausland aufgrund von Corona nur bedingt möglich sind.

Da sich dies natürlich auch auf die Infrastruktur des Umfeldes auswirkt, wurden sowohl die Reinigungsintervalle der Toiletten und Duschen als auch der Einsatz des örtlichen Bauhofs deutlich erhöht. So sind die Bauhofmitarbeiter an sieben Tagen pro Woche im Einsatz und sammeln bereits in den frühen Morgenstunden Müll und Unrat ein rund um den See ein. Besonders im Bereich der Tischtennisplatten auf der Nordseite sowie um das Wasserwachthaus auf der Südseite finden sie oftmals leere Bierkisten und Weinflaschen.

Gemeinde Zusmarshausen will zusätzliche Abfallbehälter am Rothsee aufstellen

Im Hinblick auf die Unfallgefahr durch Glasscherben während des Badebetriebs – vor allem im Bereich des Kinderplanschbeckens – appelliert die Marktgemeinde an alle Besucher, im Umgang mit Flaschen vorsichtig zu sein. Mit dem Aufstellen von zusätzlichen Abfallbehältern auf beiden Seiten des Rothsees möchte sie dem erhöhten Müllaufkommen in den Sommermonaten entgegenwirken. Gleichzeitig werden die Badegäste gebeten, nach ihrem Aufenthalt am See alles, was sie mitgebracht haben, auch wieder mit nach Hause zu nehmen. (AZ)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen