vor 60 Min.

Was bringt uns eigentlich die Politik?

Bei einem Präsentationsvormittag halten Schüler Vorträge zu verschiedenen Begriffen und zur Kommunalwahl

Von Josefine Wunderwald

Pluralismus, Föderalismus, repräsentative Demokratie – für die Zehntklässler des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen sind diese sperrigen Begriffe jetzt kein Problem mehr.

In einem Projekt des Sozialkundeunterrichts haben die Schüler einen Präsentationsvormittag rund um die Themen Demokratie und Wahlen gestaltet. Dabei sollen nicht nur allgemeine Begriffe geklärt werden, es haben auch Schülergruppen aus sechs verschiedenen Gemeinden Informationen konkret zu den Wahlen dort gesammelt. Sinn des Projektes ist es, jungen Menschen die Politik näher zu bringen, und sie dazu zu bringen, sich zu informieren und engagieren.

Den Einstieg machen vier Schülerinnen mit einem Bild, auf dem viele Menschen gemeinsam einen mit dem Wort „Demokratie“ beschrifteten Ball in die Luft halten. „Nur so funktioniert Demokratie: Alle müssen mitmachen“, erklärt eine der Zehntklässlerinnen die Zeichnung. Auch in Bezug auf den Föderalismus, durch den die einzelnen Bundesländer in Deutschland eine gewisse Eigenständigkeit haben, sehen die Schüler viele Vorteile: Er führe zu mehr Demokratie, indem für viele Belange vor Ort Lösungen gesucht werden.

Den Pluralismus sehen die Schüler ebenfalls als wichtiges Konzept an – auch an der Schule sei es wichtig, Vielfalt und verschiedene Meinungen zu respektieren.

Im zweiten Teil des Vormittags geht es um die anstehenden Kommunalwahlen. Die Zehntklässler sind hierfür in ihren Gemeinden in die Rathäuser gegangen, um mit den Bürgermeistern und Gemeinderatsmitgliedern zu sprechen. Doch auch außerhalb des Sozialkundeunterrichts interessieren sich die Schüler für Politik. „Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir jungen Menschen uns in das politische Geschehen integrieren und uns informieren“, sagt Angelina Verloop.

Auch Tim Dressmann, 16 Jahre, sagt: „Es ist sehr wichtig, dass wir uns informieren. Schließlich können auch wir bald wählen.“ Er habe sich bereits privat politisch engagiert, indem er bei der Jugendratswahl in Gersthofen mitgemacht hat. Bei Fridays For Future waren noch keine der Jugendlichen. „Wäre es von der Schule erlaubt gewesen, wäre ich aber auf jeden Fall gegangen“, sagt Eda Ulu. Die 16-Jährige engagiert sich stattdessen privat für Umweltschutz. Alle drei Schüler sind sich einig: Wenn sie volljährig sind, werden sie wählen.

Das Projekt bewerten alle Schüler sehr positiv. Sozialkunde könne auch langweilig sein, sagt Angelina Verloop, mit solch einer Aktion jedoch könne man wirkliche praktische Einsichten in die Politik bekommen.

