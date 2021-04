Was das neue Baurecht für Häuslebauer in Thierhaupten bedeutet

Plus Häuslebauer sollen es einfacher haben und enger zusammenrücken: Was das in Thierhaupten bedeutet.

Eine Reduzierung der Abstandsflächen und eine Erleichterung des Dachgeschossausbaus – unter anderem diese Aspekte gehen mit der Änderung der Bayerischen Bauordnung auch in Thierhaupten einher. Davon berichteten Geschäftsleiter Thomas Hübler und Bauamtsleiter Walter Ludl in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Einen besonderen Blick möchte die Marktgemeinde auf die eben erst erschlossenen Teile der Neubaugebiete "Weidener Breite" und den "Kirschenweg" im Ortsteil Neukirchen werfen, wie Bürgermeister Toni Brugger gegenüber unserer Redaktion erklärte: Die Verwaltung soll in Zusammenarbeit mit Baurechtsexperten prüfen und ermöglichen, dass die zukünftigen Bauherren bereits aufgestellte Bebauungspläne trotz neuer Regelungen wie geplant realisieren können.

In Kraft getreten ist die Novelle der Bayerischen Bauordnung bereits im Februar dieses Jahres. Damit möchte der Bayerische Landtag das Bauen vereinfachen und unter anderem flächensparender gestalten. Neu sei laut Thomas Hübler auch, dass Kommunen eigene Satzungen mit einem abweichenden Maß für Abstandsflächen festlegen können. Anders als andere Gemeinden hat sich Thierhaupten dagegen entschieden, eine eigene Abstandsflächensatzung aufzustellen, weil daraus verschiedene Fallstricke resultieren könnten – so müsste die Gemeinde das Abstandsflächenrecht selbst prüfen und in Extremfällen sogar haften. Derartigen Schwierigkeiten möchte man aus dem Weg gehen und das neue Baurecht des Landtags "unter zielgerichteter Beobachtung" anwenden, so der Rathauschef.

Ein Kampfhund kostet in Thierhaupten 400 Euro Steuer

• Hunde Ebenfalls auf der Tagesordnung standen die Neufassungen der Hundesteuersatzung sowie der Hundehaltung. Dabei handelte es sich lediglich um redaktionelle Präzisierungen und Detailschärfungen. Die Steuersätze selbst verändern sich nicht: Weiterhin beträgt die Steuer für einen Hund 50 Euro, für jeden weiteren Hund 75 Euro. Ein Kampfhund kostet seinen Besitzer 400 Euro, jeder weitere Kampfhund 600 Euro.

• Teststation Die neue Corona-Teststation im Kloster Thierhaupten werde sehr gut angenommen – auch darüber informierte Toni Brugger sein Gremium. Seit vergangener Woche können Bürger auf das Angebot der Gemeinde und der Tassilo-Apotheke zurückgreifen und haben montags und donnerstags die Möglichkeit, sich auf Covid-19 testen zu lassen. Nun wolle man das Angebot überdenken und gegebenenfalls von zwei auf mehrere Testtage in der Woche aufstocken.

Lesen Sie dazu auch: