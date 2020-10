07:00 Uhr

Was den Senioren in Zusmarshausen fehlt

Plus Noch helfen Familienangehörige und Nachbarn den älteren Menschen in Zusmarshausen im Alltag. Doch wie lange geht das noch gut?

Von Katja Röderer

Was brauchen die Senioren in Zusmarshausen? Das wollte die Marktgemeinde von ihren Bewohnern wissen. Mehr als 60 Antworten liegen jetzt bei der Gemeindeverwaltung auf dem Tisch. Das Ergebnis ist zunächst erfreulich: Im Moment werden viele ältere Menschen im Ort von ihren Familien und Nachbarn unterstützt. Trotzdem blicken einige Senioren besorgt in die Zukunft.

Was diese Menschen bewegt, wollte die Marktgemeinde über einen Fragebogen herausfinden, der vor Kurzem im Marktboten veröffentlicht worden war. Nach Angaben des Bürgermeisters Bernhard Uhl sind inzwischen mehr als 60 Bögen abgegeben worden. Darin formulierten die Senioren vor allem eine Sorge: Die Unterstützung der Verwandten und Bekannten aus dem privaten Umfeld könnte irgendwann wegbrechen.

Wer hilft dann bei Einkäufen? Wer packt bei der Gartenarbeit mit an oder fährt die Senioren mal kurz zum Arzt? Die älteren Zusmarshausener befürchten, eines Tages ihre gewohnte Umgebung verlassen zu müssen, wenn sie dazu nicht mehr allein in der Lage sind.

Hilfe mit digitalen Medien für Senioren in Zusmarshausen

Um sie möglichst lange bei ihrem selbstbestimmten Leben in der Heimatgemeinde zu unterstützen, sollen entsprechende Angebote bereitgestellt werden. Nur welche? Klargemacht haben die älteren Bewohner von Zusmarshausen, dass sie an der sich rasant entwickelnden Medienwelt teilhaben wollen. So wurde laut Bernhard Uhl beispielsweise der Wunsch nach einer altersgerechten Einführung in digitale Medien geäußert. Außerdem besteht offenbar Bedarf an fachkundigen und neutralen Helfern beim Umgang mit Behörden.

Neben allgemeinen Anregungen gab es auch ganz konkrete Hilfegesuche. Es hätten sich aber ebenso viele Menschen gemeldet, die Hilfe anbieten würden, erklärte Bernhard Uhl. Diese Helfer haben unter anderem vorgeschlagen, Fahrdienste zu übernehmen oder Verwaltungsarbeiten und andere Hilfsdienste zu leisten.

All das will die Gemeindeverwaltung in den nächsten Wochen und Monaten koordinieren und bündeln. Um sich einen Überblick zu verschaffen, welche Möglichkeiten es gibt, hatte im Sommer schon ein Treffen stattgefunden. Hier wurden bereits laufende Projekte aus den Nachbargemeinden vorgestellt.

Eine neue Kraft im Rathaus Zusmarshausen wäre möglich

Zur Auswahl stehen in Zusmarshausen drei Ansätze: So könnte eine zusätzliche Kraft im Rathaus sitzen, die sich um die Belange der Senioren kümmert. Mit diesem Modell arbeitet die Nachbarschaftshilfe Holzwinkel: Ulrike Schipf koordiniert Nachfragen und Hilfsangebote von Freiwilligen im Rathaus in Welden für die Senioren in den Gemeinden Welden, Adelsried, Bonstetten, Heretsried und Emersacker. Träger des Projekts ist die Verwaltungsgemeinschaft Welden.

Ein Verein könnte die Arbeit übernehmen

Nicht ausgeschlossen wurde bisher auch die Möglichkeit, eine Sozialstation in Zusmarshausen anzusiedeln, die solche Aufgaben übernimmt. In Wertingen und Buttenwiesen hingegen wird die Unterstützung für Senioren in einem Verein organisiert. Die Seniorengemeinschaft arbeitet nach dem Zeit-Wert-Prinzip. Menschen über 65 Jahre zahlen acht Euro pro Stunde für erbrachte Hilfeleistungen.

Zwei Euro nimmt der Verein als Verwaltungsgebühr, sechs Euro werden dem Helfer gutgeschrieben. Dieser Helfer kann am Ende des Jahres entscheiden, ob er das Geld ausbezahlt haben möchte, oder ob er sich die Arbeit lieber als Zeitwert vergüten lässt. Damit könnte er dann selbst Hilfestunden beim Verein in Anspruch nehmen, wenn das für ihn einmal infrage kommt.

Es ist nicht auszuschließen, dass ein solches Modell beispielsweise über den Zusmarshauser Verein Familien in Zus - kurz Fiz - laufen könnte, wie es hieß. Im Moment ist aber noch alles offen. So erklärte Bernhard Uhl: „In welcher Form und unter welchem Dach die generationenübergreifende Hilfe gebündelt und organisiert wird, wird in den nächsten Monaten noch bei intensiven Gesprächen geklärt und diskutiert.“

