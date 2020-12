vor 17 Min.

Was der Adelsrieder Autor Donndorf seinen Enkeln noch sagen wollte

Plus Erst spät entdeckt Armin Donndorf seine Liebe zum Schreiben. Jetzt arbeitet der 83-Jährige aus Adelsried an seiner Autobiografie.

Von Michaela Krämer

„Solange ich geistig voll funktionsfähig bin und das Gedächtnis keine großen Lücken aufweist, ist es doch erfreulich, das Erlebte für seine Kinder und Enkelkinder aufzuschreiben“, sagt Armin Donndorf aus Adelsried über seine Autobiografie, an der er momentan arbeitet. „Damit sie einmal wissen, was ihren Vater und Großvater so umgetrieben hat.“

Die Liebe zum Schreiben hat der 83-Jährige vor etwa 18 Jahren entdeckt, als er die Geschichte seines Dorfes unter dem Titel „Battgendorf“ ( Thüringen) niederschrieb. 2015 war sie in zwei Bänden erschienen. Donndorf interessierten besonders die landwirtschaftliche Entwicklung sowie die Lebensverhältnisse der Dorfbewohner mit ihren Sorgen, Nöten und Kriegsfolgen. Schon sein Vater hatte einige Aufzeichnungen, Belege und Akten gesammelt, auf die er zurückgreifen konnte. Er selbst hatte Kontakt zu Menschen aufgenommen, die sich mit ihrer Heimatgeschichte befasst haben. „Das war meist dann, wenn ich meine Schwester in der Heimat besucht habe.“ Viel Zeit hatte er in Landesarchiven verbracht, um das Zeitgeschehen und die Ereignisse zu recherchieren.

Zur 850-Jahr-Feier schreibt Donndorf eine Ortschronik

Im Sommer 2018 feierte das Dorf Battgendorf den 850. Geburtstag. Mit den beiden Geschichtsbänden hatte der Chronist einen wertvollen Beitrag zur Jubiläumsfeier geleistet, wie damals in der Thüringer Presse zu lesen war.

Sich selbst beschreibt der Autor, auch wenn es paradox klingen mag, wie er sagt, als einen „pragmatischen Romantiker, oder auch als romantischen Pragmatiker“. Und zitiert Goethe: „Wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer Knecht.“ Das Zwischenmenschliche steht bei ihm im Mittelpunkt. „Mit einem gesunden Menschenverstand und Achtung soll der Blick immer hoffnungsvoll nach vorne gerichtet sein.“ Das spiegelt sich nun auch in seiner Autobiografie wider.

Donndorf flüchtete aus der DDR

1959 hatten Armin Donndorf und seine damalige Verlobte die Flucht aus der DDR beschlossen. „Es war sehr riskant und auch schwierig, das Vorhaben geheim zu halten“, erzählt er. Er war immer ein Kämpfer und hatte auch dann nicht resigniert, als er schon in jungen Jahren bei einem Unfall ein Bein verloren hatte. Es war an einem Morgen im Februar 1969, als er auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad unter die Vorderräder eines Lastkraftwagens geriet. Auch nach vielen Operationen und eineinhalb Jahren Krankenhausaufenthalt konnte sein Bein nicht gerettet werden. 1972 folgte die Amputation.

Heute lebt Armin Donndorf glücklich mit seiner zweiten Frau Hannelore in Adelsried, die ihn bei seiner Arbeit immer unterstützt hatte, auch wenn er ehrlich und mit einem Augenzwinkern gestehen muss: „Chronisch war nicht immer harmonisch.“

Wenn er Besuch von einer guten Fee bekommen würde, welche Wünsche würde er an sie richten? „Schmerzfrei und gesund bleiben“, antwortet er ohne Umschweife. „Die Gesundheit ist ein wertvoller Besitz, den man erst zu schätzen lernt, wenn man einen Teil davon verloren hat.“

