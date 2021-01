vor 18 Min.

Was der Winterdienst auf den Radwegen im Kreis Augsburg bringt

Plus In diesem Winter werden erstmals morgens die Radwege im Landkreis Augsburg geräumt. Wie zufrieden die Radfahrer damit sind und wie man im Winter sicher Rad fährt.

Von Sören Becker

Der Bauausschuss im Kreistag hat beschlossen, dass gut die Hauptfahrradwege im Kreis Augsburg schon morgens von Schnee und Eis befreit sein sollen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Landkreis-Bürger unabhängig vom Wetter mit dem Rad zur Arbeit fahren können. Aber kann der Winterdienst des Landkreises das überhaupt schaffen?

Schafft der Kreis Augsburg es, 132 Kilometer Radwege zu streuen?

Bisher konzentriert man sich laut Landratsamt vor allem auf die Wege entlang der Kreisstraßen. Diese sind insgesamt 132 Kilometer lang, die mit Salz, Sole und Split von Eis und Schnee befreit werden. Kein leichtes Unterfangen. Bis wann ein bestimmter Radweg geräumt sein soll, können Sie auf der Website des Landratsamtes einsehen.

Arne Schäffler ist Vorsitzender des Radfahrervereins ADFC für Stadt und Land Augsburg. Auf seinen Radtouren hat er bemerkt, dass Anspruch und Wirklichkeit schonmal auseinandergehen: : "Der Winterdienst schafft es aber nicht immer, sie rechtzeitig für den Berufsverkehr zu räumen", betont er. Er findet es aber trotzdem gut, dass der Landkreis auch einen großen Teil der Fahrradwege morgens räumen will. Die Verbesserung im Vergleich zu den vergangenen Jahren sei bereits spürbar. Gelegentlich musste er auch schon einem Räumfahrzeug ausweichen. Insgesamt seien die Radwege in diesem Jahr deutlich freier als in den vergangenen Jahren. Die normalen Straßen würden weiterhin priorisiert, sodass Radwege häufig als Letztes geräumt würden.

Wenn der Radweg nicht geräumt ist, dürfen Radfahrer auf der Straße fahren

Schäffler weist Radfahrer daraufhin, dass sie auch, wenn ein Radweg vorhanden ist, auf der Straße fahren dürften, wenn dieser nicht geräumt wurde. "Das wissen auch manche Polizisten nicht", sagt er. Häufig werde dort auch Schnee von der Straße aufgeschichtet, so- dass der Weg vollends versperrt sei. Er weist daraufhin, dass Städte und Gemeinden laut BGH ohnehin dazu verpflichtet seien, ihre wichtigsten innerörtlichen Radwege zu räumen.

Was der ADFC Augsburg Radfahrern im Winter empfiehlt 1 / 6 Zurück Vorwärts Spike-Reifen sind beim Autofahren verboten, aber erhöhen beim Radfahren auf Eis die Sicherheit massiv.

Der ADFC Augsburg rät zu besonderer Vorsicht beim Bremsen, engen Kurven und bei Eis auf der Fahrbahn.

Wer ein E-Bike fährt sollte den Motor auf die niedrigste Stufe stellen..

Bei der Kleidung sollte man auf dicke Schuhe und Handschuhe setzen. Dicke Kleidung am Rest des Körpers kann verhindern, dass der Schweiß die Kleidung verlässt, sodass man sehr feucht wird. Stattdessen rät der ADFC zu dünnerer Kleidung. Der Wärmeverlust werde durch die produzierte Eigenwärme ausgeglichen.

Anfänger sollten den Sattel ein wenig herunterstellen, damit sie sich im Notfall besser mit den Füßen abstützen können.

Worauf man besonders achten sollte: Streusalz kann zu Rostbildung führen, Kettenschaltungen verlieren ihr Öl schneller, im Winter muss öfter repariert werden.

Unsere Leser sind generell zufrieden mit dem Winterdienst. "In der Stadt Augsburg ist der Winterdienst pfui, aber wenn man in den Landkreis kommt, ist er hui", antwortete zum Beispiel ein Leser auf unseren Facebook-Aufruf. Ein anderer ist ebenfalls zufrieden: "Fahrt mal in den bayerischen Wald oder ähnliche Orte. Dort wird weniger geräumt." Wer Probleme mit den Straßenverhältnissen habe, solle einfach zu Hause bleiben. Aber nicht alle sind zufrieden. Eine Leserin überlegt zum Beispiel, die Gebühren an ihre Kommune einzustellen: "Dieses Jahr und im Herbst wurde bei uns nicht einmal geräumt", schreibt sie.

Ein weiterer Kommentator fährt selbst einen Schneepflug: "Ich weiß, wie viel Arbeit dahintersteckt, und kann getrost sagen, dass selbst Nebenstraßen wie ausgeleckt sind", schreibt er. Anderswo sei die Situation deutlich schlimmer.

