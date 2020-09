07:00 Uhr

Was der neue Wochenmarkt in Altenmünster bietet

Plus Das erste „Zusammärktle“ in Altenmünster startet am 19. September. Was dort geboten sein wird.

Von Helene Weinold

Obst und Gemüse, Eier, Öle, Säfte, Hähnchen und Kartoffeln, aber auch Holzbriketts, Babykleidung und Produkte aus Alpakawolle gibt es beim ersten Zusammärktle am Samstag, 19. September, zwischen 9 und 13 Uhr in Altenmünster zu kaufen. Zwölf Anbieter aus der Gegend werden ihre Stände vor dem Rathaus aufbauen und überwiegend saisonale Waren präsentieren.

Wochenmarkt in Altenmünster von Susanne Abt und Ilsetrud Köninger initiiert

Der Markt geht auf die Initiative von Susanne Abt und Ilsetrud Köninger zurück, die damit „mehr Miteinander in Altenmünster“ erreichen wollen. Deshalb erwartet neben der Möglichkeit zum Einkauf auch ein buntes Rahmenprogramm die Besucher. Nach der Eröffnung des Marktes durch Bürgermeister Florian Mair um 9 Uhr spielt die Blaskapelle des Musikvereins Violau unter der Leitung von Marieluise Wetzstein zur Unterhaltung auf; ab 11 Uhr musiziert das Ensemble Heischniggl.

Manuela Itzelsberger führt das Flechten mit Weidenruten vor, und Martin Hesch aus Emersacker informiert über nachhaltiges, ökologisches Gärtnern nach dem Prinzip der Permakultur. Bei Kaffee, Kuchen und Eis vom Gartenbauverein Altenmünster und Smoothies von der Smootherei Fröhling können die Marktbesucher miteinander ins Gespräch kommen.

Nach der Neugestaltung der Ortsmitte könnte der Markt umziehen

Das Zusammärktle soll kein einmaliges Ereignis bleiben, sondern zur festen Einrichtung werden – zunächst monatlich, nach Möglichkeit aber alle zwei Wochen oder sogar wöchentlich, wie Bürgermeister Mair ankündigt. „Nach der Neugestaltung der Ortsmitte könnte der Markt dann auf den dort geplanten Platz umziehen“, sagt er.

Der nächste Termin steht schon fest: Am Samstag, 17. Oktober, wird der Rathausplatz wieder zum Marktplatz. Ein weiterer Markttag ist für November geplant. Nach einer dreimonatigen Winterpause geht es dann im März 2021 weiter.

