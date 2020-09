vor 56 Min.

Was die Gablinger beschäftigt

Mit diesen Themen wandten sich Bürger jetzt an das Gremium

Ortszentrum, Raser, überfüllter Schulbus: Seit Karina Ruf im Mai das Amt als Bürgermeisterin übernommen hat, bekommen die Bürger bei Gemeinderatssitzungen die Chance, ihre Anliegen vorzubringen. Ein Auszug aus den Anliegen in der jüngsten Sitzung.

Ein Bürger forderte eine Stellungnahme zur Weiterentwicklung des Ortszentrums von Bürgermeisterin Karina Ruf. „Das ist keine Nebensache und Sie werden am Ende Ihrer Amtszeit sicherlich auch an diesem Thema gemessen“, erklärte der Bürger. Er war enttäuscht, dass die Bürgermeisterin einen Besichtigungstermin in einer Pflegeeinrichtung nicht wahrgenommen hatte. Ein ähnliches Projekt könnte auch im Ortszentrum realisiert werden. Ruf betonte, dass es terminliche Überschneidungen gegeben habe, machte aber gleichzeitig deutlich, dass sie und der Zweite Bürgermeister Christian Kaiser alles versuchen würden, um alle Termine wahrzunehmen. „Wir arbeiten eng zusammen“, betonten beide.

Einen Bürger interessierte außerdem, wann die 30er-Zone in der Peterhofstraße in Lützelburg realisiert werde. Kurz vor der Sommerpause hatte der Gemeinderat beschlossen, die Reduzierung der erlaubten Geschwindigkeit vorzunehmen, auch um die Anwohner vor dem Lärm des Durchgangsverkehrs zu schützen. Genau könne sie das noch nicht sagen, antwortete Karina Ruf, allerdings sei die Verwaltung bereits dabei, die nötigen Schilder zu bestellen. Außerdem werde an der Straße gerade noch einmal eine Verkehrszählung durchgeführt, weil sich Anwohner über zunehmenden LKW-Verkehr beschwert hätten.

Ein aktuelles Thema brachte Wolfgang Dehmel (CSU) am Ende der Sitzung vor. Es ging ihm um die Buslinie 420, die in Achsheim startet und jeden Morgen viele Kinder auf ihrem Weg zur Schule einsammelt. In dem Gelenkbus, mit dem die Schüler, die nach Augsburg müssen, ihren Zug pünktlich erreichen, seien schon ab Lützelburg alle Sitzplätze besetzt. Es sei auch schon vorgekommen, dass an der letzten Haltestelle in Gablingen aus Platzgründen nicht mehr angehalten wurde, so der Gemeinderat. Zwar kommt fünf Minuten später ein weiterer Bus, aber der kommt nicht mehr rechtzeitig am Bahnhof an. Auch daran würden sie bereits arbeiten, signalisierten Karina Ruf und Christian Kaiser. Alle waren sich einig, dass man im Hinblick auf die Corona-Schutzmaßnahmen, dringend mehr Bus-Kapazitäten schaffen müsse. (karrt)