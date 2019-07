vor 16 Min.

Was die Kulturina in diesem Jahr alles zu bieten hat

Vor acht Jahren wurde das Festival ins Leben gerufen. Und seitdem zählen die Veranstalter jedes Jahr mehr als 40.000 Besucher.

Die Kulturina sollte das in die Jahre gekommene Bürgerfest auf der Augsburger und Donauwörther Straße beerben, weil das Interesse der Menschen an dieser Veranstaltung abgenommen hatte. Das geschah im Jahr 2011. Seitdem gibt es die vom eigens für diesen Zweck gegründeten Verein Lebendige Innenstadt Gersthofen veranstaltete Kulturina.

Jährlich mehr als 40.000 Besucher haben die Veranstalter bisher gezählt. Geachtet wird auf eine große Vielfalt an Gästen und Programmpunkten, die unter anderem auf drei Bühnen auf dem großen Rathausplatz, im Stadtpark und vor dem Ballonmuseum sowie im Ballonmuseum und auf der Westseite der Brahmsstraße auf der Kulturina Piazza als Spielstätte für Straßenkünstler präsentiert werden.

Auch Lokalmatadore dürfen nicht fehlen

An allen Tagen von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. August, werden wieder Liveacts angeboten, unter anderem Troy of Persia, Cash-n-Go, das Duo Solemio, oder Stefan Leonhardsberger und die Pompfüneberger. Unverkennbaren Queen-Sound bietet die „Magic of Queen Band“. Auch Lokalmatadore wie das Christian Schmerder Trio, die Schhwob’n Deifi und lokale Tanz- und Sportgruppen dürfen nicht fehlen.

Neben Zusatzangeboten wie einem Automobilsalon oder einem Ballonfahrtsimulator können die Besucher heuer auch wieder bei vielen Aktionen mitmachen. Verschiedene internationale Straßenkünstler bietet die „Kulturina Piazza“ in der Brahmsstraße, ein Künstler- und Kunsthandwerkermarkt ist im Ballonmuseum geöffnet. Neben der Bühne 2 im Stadtpark ist wie im vergangenen Jahr ein Wickel- und Stillzelt von BuggyFit Gersthofen untergebracht.

Erstmals überdacht wird in diesem Jahr der Rathausplatz, auf dem traditionsgemäß auch die große Bühne für größere Acts und Vorführungen aufgestellt wird.

Der Eintritt ist wieder frei

Da der Aufbau bereits an den Tagen vor dem Fest erfolgt und der Platz auf dem Kleinen Rathausplatz belegt ist, entfällt der Wochenmarkt am Samstag, 3. August. Der Eintritt zur Gersthofer Kulturina ist auch heuer frei – gegen eine freiwillige Spende gibt’s am Kulturina-Gate ein Bändchen zur Erinnerung. Die Besucher werden übrigens gebeten, Rucksäcke und große Taschen daheim zu lassen. Schon 2016 nach dem Attentat in Ansbach gab’s Taschenkontrollen. Diese werden auch heuer im Sinne einer größeren Sicherheit durchgeführt, sodass an den Eingängen zur Kulturina jeder Rucksack und jede Tasche kontrolliert werden können.

Das gibt’s für die Kinder bei der Kulturina 1 / 7 Zurück Vorwärts Rummelplatz: Vom Dosenwerfen übers Karussell bis zur Schießbude oder Billard Soccer ist auf dem kleinen Rathausplatz einiges geboten. An der Ecke Brahms-/Bahnhofstraße gibt’s ein Bungee-Trampolin, Schiffschaukel und Baumklettern.

Stadtpark: Hier gibt’s Kinderschminken, die kleinen Besucher können auch T-Shirts bemalen. Auch die Kletterwand wird wieder aufgestellt.

Stadtbibliothek: Schatzsuche mit Bee Bots und Programmieren lernen mit Antme heißt es am Samstag und Sonntag, 3./4. August, jeweils um 13 Uhr. Für kleine Entdecker gibt es ab Samstag, 3. August, den ganzen Sommer lang wieder einen Storywalk der Stadtbibliothek. Mit dem „König der Piraten“ befasst sich Lukas Hahner bei einer musikalischen Kinderlesung auf der Bühne 3 am Sonntag, 4. August, ab 15 Uhr.

Ballonmuseum: Kindgerechte Führungen durch das Museum für die Kleinen werden in den Kulturina-Tagen geboten mit Experimenten im museumseigenen Labor, während die Erwachsenen eine eigene Führung erhalten (Samstag, 3. August, 14.30 Uhr sowie Sonntag, 4. August, 13.30 Uhr).



Papierflieger: Im Werkraum des Museums werden am Samstag (17 bis 19 Uhr) und am Sonntag (17.15 bis 19.15 Uhr) fantasievolle Papierfliegermodelle gebastelt (für Kinder von vier bis acht Jahren).

Theater: Auf Bühne 3 vor dem Museum zeigt das Ballonmuseum das Theaterstück „Joaquino Payaso und seine sieben Koffer“ mit Achim Sonntag (Theaterstück für Kinder ab drei Jahren).

Rätsel-Rallye: Kinder zwischen acht und elf Jahren können während der Kulturina an einer Rätsel-Rallye durch das Ballonmuseum mit kniffligen Fragen teilnehmen. Der Eintritt in das Ballonmuseum ist während der Kulturina frei und auch die Veranstaltungen werden kostenfrei angeboten. (lig)

Das Organisationsteam vom Verein Lebendige Innenstadt Gersthofen empfiehlt, gar nicht erst Rucksäcke oder größere Taschen mitzubringen – es gibt Speisen und Getränke für jeden Geschmack auf dem Festgelände. Auch die großen Trucks gegen eventuelle Amokfahrer sind wieder im Einsatz. (lig)

