Was eine Zigarettenkippe im Garten anrichten kann

Der meistweggeworfene Artikel der Welt gehört auf keinen Fall in die Natur. Das kann auch teuer werden

Von Diana Zapf-Deniz

Heute gehen wir unsere Serie einmal von einer anderen Seite an. Es geht um Zigaretten. Wo wir gehen und stehen, liegen Kippen auf der Straße, am Wegesrand, in Gärten, sogar in Schulhöfen und vor Kindergärten. Wir brauchen die negativen Seiten des Rauchens nicht zu beleuchten. Die sind jedem bekannt, es sei auch jedem selbst überlassen, was er konsumiert. Was weitaus weniger bekannt ist, sind das Gift in der Kippe und die Auswirkungen auf die Umwelt, wenn sie achtlos weggeworfen wird.

Viele meinen, dass gerauchte Zigaretten und Asche auf den Kompost können und in der Natur verrotten. Falsch! Der Zigarettenrauch enthält circa 5000 chemische Stoffe und ist die reinste Chemiefabrik. Der Filter wird ursprünglich aus Cellulose hergestellt und dann mit Chemie als Celluloseacetat extrem haltbar gemacht. Bis zu 15 Jahre dauert es, bis er verrottet. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO gehen 5,6 Billionen Zigaretten pro Jahr in Rauch auf, und die Kippen ergeben 750000 Tonnen. Wer hier noch meint, seine Kippe am Boden mache nichts aus, irrt gewaltig.

Die Überreste einer Zigarette sind Sondermüll und gehören ausschließlich in den Restmüll. Nicht in die Toilette, denn dort wird das Abwasser stark verunreinigt. Nicht in die Natur, denn dort kann eine einzelne Kippe bis zu 60 Liter Grundwasser verunreinigen. Nicht in den Garten, denn dort können Vögel und andere Tiere durch das Nervengift Nikotin sterben. Nicht in Sandkästen auf Spielplätzen, denn dort spielen unsere Kinder. Eine Kippe gehört nicht ins Meer, nicht an den Strand, in den Fluss oder See, denn sie ist toxisch, lässt Fische sterben und ist stark umweltbelastend. Der einzig richtige Ort ist der Aschenbecher und die Restmülltonne. Ist man unterwegs, dann bieten sich Taschenaschenbecher, Klappascher, kleine Blechdöschen oder Strandaschenbecher an.

Wenn man Nichtraucher ist, dann kann man trotzdem seinen Gästen einen Ascher zur Verfügung stellen. Eine simple Idee für Balkon und Garten sind schlichte Blumentöpfe – natürlich ohne Pflanzen. Etwas Sand hinein, und schon lässt sich das Überbleibsel gut drin ausdrücken. Tontöpfe mit Loch stellt man umgekehrt auf den Untersetzer. Mit Mosaiksteinchen lässt sich der umfunktionierte Topf hübsch verzieren. Hat man auf die Schnelle keinen Aschenbecher parat, tun es Behältnisse aus Ton, Glas oder Metall. Am besten zuvor etwas Wasser reingeben.

Der Zigarettenstummel ist der meistweggeworfene Artikel der Welt. Raucher können Verantwortung für die Umwelt übernehmen, und Nichtraucher können unterstützen. Ganz abgesehen davon gehen immer mehr Städte dazu über, das Wegwerfen von Zigaretten mit Bußgeldern zu bestrafen – in Augsburg zwischen 20 und 40 Euro. Das Wegschnipsen einer Kippe auf Nachbars Balkon wurde in München mit 100 Euro bestraft, wegen unsachgemäßer Entsorgung.

