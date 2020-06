vor 49 Min.

Was gibt’s für Kinder in den Ferien?

Gemeinde Altenmünster sammelt Angebote

Welches Programm soll den Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien angeboten werden? Damit befasste sich der Gemeinderat Altenmünster. Auf Anfrage von Erich Pux erklärte Bürgermeister Florian Mair, dass die Gemeinde derzeit Angebote sammle. Die Ausgestaltung werde auch davon abhängen, ob die Schule vom Kultusministerium verpflichtet werde, im Sommer eine Notbetreuung anzubieten.

Die Vereinsheime und ähnliche Gebäude der Gemeinde – zum Beispiel auch die Sporthalle der Schule – bleiben vorläufig noch geschlossen. Bürgermeister Florian Mair sagte, die Gemeinde sei verpflichtet, die strengen Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie einzuhalten, was in der Praxis nicht zu leisten sei. Ihre eigenen Heime könnten Vereine jedoch unter Einhaltung der Vorgaben nutzen: „Wer das umsetzen will, dem wünsche ich viel Freude.“ (hwe)

Themen folgen