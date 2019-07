vor 47 Min.

Was haben Großeltern noch gespielt?

Mühle und Tauziehen bei Aktion im Museum Oberschönenfeld

Während in Augsburg wieder das Hohe Friedensfest gefeiert wird, gibt es gleichzeitig im Museum Oberschönenfeld einen ganz besonderen Ferienkurs: Am Donnerstag, 8. August, heißt es in der Zeit von 10 bis 14 Uhr „Alte Spiele neu entdeckt: Mühle, Tauzeihen, Blinde Kuh & Co“. Dabei handelt es sich um Angebot für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren.

Am Anfang des Ferienkurses steht zunächst eine spielerische Führung durch die Sonderausstellung „Best of – 35 Jahre Museum Oberschönenfeld“: Alte Puppenstuben, Kaufläden und Teddybären gibt es dort zu entdecken, das sind die klassischen Spielsachen aus der Kindheit der (Groß-)Eltern.

Doch was wurde früher noch so alles gespielt? Viele altbekannte Gesellschafts- und Bewegungsspiele werden an diesem Tag gemeinsam erlebt und ausprobiert. In der Kreativwerkstatt gestaltet jedes Kind zum Beispiel ein eigenes künstlerisches Mühle-Brettspiel mit vielen bunten Materialien für das spätere Spielen zu Hause. Im Museumshof und auf dem Spielplatz heißt es dann „Auf die Plätze, fertig, los!“ (AL)

Informationen und Anmeldung bis kommenden Dienstag, 6. August, unter der Telefonnummer 08238/3001-0. Museumseintritt und Material kosten zehn Euro, eine Brotzeit sollte mitgebracht werden.

