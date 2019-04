vor 54 Min.

Was im Museum in Thierhaupten geboten ist

Nach der Winterpause präsentiert sich das Klostermühlenmuseum in Thierhaupten im frühlingshaften Kleid. Bei der offiziellen Saisoneröffnung am Donnerstag genossen rund 100 geladene Gäste eine laue Frühsommernacht.

Das Thierhauptener Museum öffnet am 1. Mai seine Pforten. Für Kinder und Erwachsene gibt es ein interessantes Programm.

Von Claus Braun

Was im Klostermühlenmuseum in Thierhaupten in diesem Jahr geboten ist und welche Neuerungen es gibt – all das erfuhren die rund 100 Gäste bei der Saisoneröffnung am Donnerstagabend.

Nachhaltig leben ist ein Motto

Besonders nachhaltig präsentiert sich das Jahresprogramm, oftmals durch Unterstützung vieler Partner, wie der Umweltstation Augsburg. Deren Geschäftsführer und Vorsitzender des Landschaftspflegeverbandes der Stadt Augsburg, Nicolas Liebig, machte deutlich, dass ein jeder mit seinem eigenen Lebensstil für Verbesserungen sorgen und Umwelterziehung nicht nur für Kinder gelten kann, sondern auch Erwachsene erreichen muss. Genau da setzt das Mühlenprogramm auch an. Es bietet Veranstaltungen zu den Themen „Nachhaltig leben – ja geht denn das“ (19. Mai), „Die Insekten verschwinden – Hintergründe und Maßnahmen“ (26. Mai), „Es geht auch ohne Plastik“ (6. Oktober), „Putz- und Waschmittel selber herstellen (20. September) oder „Naturkosmetik ohne Plastik – selbst gemacht“ (20. Juli).

Das gibt es für die Kinder

Unter dem Motto „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ können Kinder vom 29. Juli bis 2. August erstmals am „Mühlen-Umweltcampus“ teilnehmen. Eine Ferienwoche lang stehen hierbei kreative Workshops zu nachhaltigem Lifestyle für Kids im Alter von sechs bis zehn Jahren im Mittelpunkt.

Neben diesem Ferienangebot ist für Kinder und deren Familien die Mühle stets ein interessantes Ausflugsziel. Auch heuer können Kindergeburtstage gefeiert, Papier geschöpft, das eigene Müsli zubereitet, der schon etwas gruseligen Krabat-Taschenlampenführung gelauscht oder Brot gebacken werden. Ganz neu ist „Das kleine Büchlein des Mühlenhandwerks“ von Christina Eiden, in dem die kleine Glücksmaus die Besucher durch die vier zu sehenden Getreide-, Öl-, Säge- oder Papiermühle führt.

Auch Programm für Erwachsene

Eher für Erwachsene gedacht ist das Angebot „Zauberhafte Weidenlichter“ selber flechten, „Bienenwachstücher“ selber machen oder „Papierschalen“ kunstvoll selber formen.

Konzertabende in der Mühle

Am 25. Mai gastiert die Thierhauptener Band Muntermonika und am 28. September bringen die Unger-Buam Boarisches und Historisches unter dem Motto „Um a Fünferl a Durchanand“ in die ehrwürdige Mühle.

Längst ist es Tradition geworden, dass vor dem eigentlichen Start am 1. Mai ein offizieller Empfang stattfindet. Heuer gab es dabei es kurze Reden, eine Umrahmung durch die Wertinger Hack-brett-Musik und eine deftige Brotzeit, die vom Trachtenverein serviert wurde. Landrat Martin Sailer als Hausherr war heuer erstmals auch in seiner Funktion als Bezirkstagspräsident vor Ort. Der Landkreis betreibt bereits im 15. Jahr die ehemalige Getreidemühle als Muse-um.

Die Mühle wurde seit Oktober vergangenen Jahres im Außenbereich für rund 320000 Euro auf Vordermann gebracht. Architekt Walter Kraus berichtete beim Festakt zur Saisoneröffnung von den Bauarbeiten. So wurden das undichte Gerinne, das morsche Radhaus und die alte Fischtreppe erneuert. Außerdem wurde die Bachsole mit großen Flusssteinen verfüllt, eine Stützwand eingebaut, ein neues Lager errichtet und die Steuerung zur Stromgewinnung erneuert. Die Arbeiten, bei denen auch Eichen- und sibirischen Lärchenhölzern zum Einsatz kamen, wurden erst vor ein paar Tagen beendet.

