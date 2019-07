00:33 Uhr

Was ist typisch Mensch?

Oberstufenschüler in Neusäß verarbeiten ein ernstes Thema, lassen bei ihrem selbst geschriebenen Stück aber den Humor nicht zu kurz kommen

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Selbst geschriebene Theaterstücke haben am Justus-von-Liebig-Gymnasium Tradition. Auch in diesem Schuljahr haben sich die Mitglieder des Oberstufentheaters Wahn & Sinn zusammen mit der Leiterin der Gruppe, Heike Mössinger, mit der Theaterarbeit auseinandergesetzt. Beachtenswertes Ergebnis ist ihr neues Stück „Gefühlsrausch. Der Tag, an dem sie durch die Himmelstore strömten“.

Die jungen Schauspieler hatten sich mit all den seelischen Facetten der Menschen auseinandergesetzt. Liebe, Verbundenheit, Neid, Hass und Vereinsamung – teils können sie das Leben verschönern, teils tun sich Abgründe auf, die es massiv erschweren.

Eine Rolle spielen im 21. Jahrhundert dabei zusätzlich Handys, Irrungen und Verwirrungen hinsichtlich des übertriebenen Schönheitswahns oder der Drogensucht. All diese Aspekte spielen in dem Stück „Gefühlsrausch“ eine maßgebliche Rolle, und damit halten die Schüler ihren Zuschauern den Spiegel vor.

Wie aber, so fragten sich die Gymnasiasten, mag all dies Fühlen und Tun auf Erden auf ahnungslose, sündenfreie Wesen wirken, für die Krankheit, Mangel und Tod nicht vorgesehen sind, würden sie heute auf Mensch und Gesellschaft treffen. Anhand von sündenfreien Kindern, die nach dem Hinauswurf aus dem Garten Eden noch übrig geblieben sind und aus höchster Langeweile heraus beschließen, zur Erde zu gehen und die Menschen dort kennenlernen wollen, wurde dies eindrucksvoll aufgezeigt.

Zunächst zögern die Wesen noch, doch dann nehmen sie Reißaus aus dem Garten Eden und machen sich auf gen Erde. Dort machen sie Bekanntschaft mit für sie völlig unbekannten Dingen wie Handys oder Drogen, erleben bei den Menschen aber auch ihnen fremde Gefühle wie Freude, Trost, Neid und Trauer. Der Engel Gabriel ist entsetzt über den Ungehorsam gegenüber Gottvater, der ihn beauftragt, alle wohlbehalten wiederzubringen. Diese Allmacht und Güte werden anhand verschiedener Vorkommnisse wie Betrug, Rassenhass bis hin zu Schicksalsschlägen wie Unfall und Tod von den überirdischen Wesen durchaus infrage gestellt werden.

Sie kennen weder machthungrige Politiker, alleinerziehende Mütter mit schlechtem Gewissen ihren Kindern gegenüber, Freundinnen, die sich gegenseitig den Partner ausspannen, noch Schönheitswahn mit all seinen Folgen. Vieles was die „Erdlinge“ als wichtig erachten und zu deren alltäglichen Leben und Handeln gehört, können sie nicht verstehen. „Ist das typisch Mensch? Sind sie denn nur da, um sich gegenseitig zu verletzen“, fragen sie ob des Erlebten auf der Erde. Was ist echt, was Schein, und ist Gott tatsächlich so allmächtig, wenn er all das zulässt?

Die Schüler haben mit Unterstützung ihrer Lehrerin Heike Mössinger ein ernstes Thema aufgegriffen, das durchaus zum Nachdenken anregte, verpackten dies aber so, dass Komik und Unterhaltung nicht zu kurz kamen. Allein schon die Idee, „Gottvater“ aus dem Off mit teils deutlich weltlicher und zeitgemäßer Sprache sprechen zu lassen, kam bei den Zuschauern äußerst gut an.

Wie bereits in vorherigen Theaterstücken, wurden auch diesmal verschiedene Filmsequenzen, die das Theaterstück ergänzten und zu einem besseren Verständnis verhalfen, eingespielt. Schön war die Spielfreude der jungen Gymnasiasten zu sehen. Abseits vom Notendruck kreativ arbeiten und Erfahrungen sammeln zu können – das ist Schultheater. Die jungen Leute brachten sich ganz nach ihren persönlichen Stärken ein. Während die einen als Schauspieler agierten, kümmerten sich andere um die Einspielfilme, Requisite und Kostüme sowie den kreativen Einsatz von Licht und Ton.

Themen Folgen