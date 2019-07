00:33 Uhr

Was kostet ein Freibad-Bau?

Zahlen für Holzwinkel-Projekt sollen bis Jahresende vorliegen

Der Sommer kommt zurück. Und mit ihm die Frage: Wie steht es um ein neues Naturfreibad im Holzwinkel? Die Freizeiteinrichtung war jüngst wieder Thema einer interkommunalen Sitzung der Gemeinderäte.

Weldens Bürgermeister Peter Bergmeir, der Vorsitzende des Entwicklungsforums Holzwinkel und Altenmünster, berichtete über eine mögliche Förderung durch das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Schwaben. So erfreut diese Mitteilung von den Gemeinderäten aufgenommen wurde, so kritisch wurden die bislang unklaren laufenden Unterhaltskosten zum Beispiel für Frisch- und Abwasser betrachtet. Das Entwicklungsforum soll jetzt dazu mehr Informationen beschaffen. Untersucht werden soll unter anderem auch ein Betreibermodell. Und: Was wären die genauen Baukosten? Bis Ende 2019 soll das Zahlenmaterial vorliegen – dann könnten die Gemeinderäte über ein Naturfreibad im Holzwinkel entscheiden. Bergmeir erklärte: „Unbestritten ist der hohe Freizeitwert eines Naturfreibades, auch als Standortfaktor für die Region. Dennoch müssen die Gemeinden in der Lage sein, diese große gemeinsame Investition verantwortungsvoll abwägen zu können.“

Bereits in der öffentlichen Informationsveranstaltung im April 2019 wurden Möglichkeiten für die Realisierung eines Naturfreibades in der Region Holzwinkel aufgezeigt. Der Standort für das Großprojekt könnte sich nördlich von Adelsried, zwischen den Ortsteilen Adelsried und Kruichen befinden. Intern arbeitet das Entwicklungsforum mit Hochdruck an der weiteren Aufbereitung. (mcz, AL)

