06:05 Uhr

Was noch fehlt für die neue Kita

Ein Träger ist gefunden, die Container sind bestellt. Doch noch fehlt eine offizielle Unterschrift

Wann kann die neue Diedorfer Kindertagesstätte an der Max-Planck-Straße wirklich starten? Wie berichtet, sollen dort in Container-Modulen ab dem neuen Kindergartenjahr eine Krippen- und eine Kindergartengruppe untergebracht werden.

Hintergrund ist, dass es in der Marktgemeinde Diedorf immer mehr Kinder gibt, die auch betreut werden müssen. Doch vor dem 1. Oktober wird der Betrieb vor Ort wohl nicht aufgenommen werden können, so Bürgermeister Peter Högg bei der Vertragsunterzeichnung mit dem Träger, dem Frère- Roger-Kinderzentrum der katholischen Jugendfürsorge aus Augsburg.

Doch es gibt eine Lösung für die Betreuung. Diplom-Pädagogin Verena Nittmann von der Jugendfürsorge versicherte, dass man bemüht sei, bereits für den September eine Vorabgruppe für den Notbedarf zu planen. Die Container-Kita sei bereits bestellt, es fehle nur noch die Genehmigung des Landratsamts. Hier sei aber alles bereits besprochen, alles stehe auf grünen Signalen und so handele es sich nur noch um die offizielle Zustimmung.

In gleicher Weise froh sei er, sagte Bürgermeister Högg, den Vertrag mit den Vertretern des Frère-Roger-Kinderzentrums unterzeichnen zu können, mit dem in Diedorf bereits vertrauensvoll zusammengearbeitet würde.

Waltraud Kraus ist die neue Leiterin der Kita

Durchaus keine Unbekannte ist auch die neue Leiterin der Kita an der Max-Planck-Straße, Waltraud Kraus. Sie war zehn Jahre lang Kita-Leiterin einer kleinen Gruppe im Bürgerhaus und außerdem vier Jahre in der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt. In den vergangenen drei Jahren arbeitete sie in Krippen, Kindergarten und integrativer Arbeit im Hort bei der Jugendfürsorge. „Mir kommt es so vor, als sei ich heimgekommen“, freut sich Kraus, wieder in Diedorf tätig zu sein.

Dabei sei es im Moment wahrlich nicht selbstverständlich gewesen, die Trägerschaft einer neuen Kita zu übernehmen, erklärte Direktor Martin Mayer vom Frère-Roger-Kinderzentrum. Man sei da eher zurückhaltend im Verband.

Doch mehrere Gründe hätten dazu geführt, dies in Diedorf doch zu tun. Zum einen sei man in der Marktgemeinde bereits tätig. Das Frère-Roger-Kinderzentrum organisiert unter anderem die Gemeindejugendarbeit, stellt die Sozialpädagogen an Grund- und Mittelschule und betreut außerdem die Gymnasiasten in der offenen Ganztagsbetreuung. Das sei auch für sein Sozialunternehmen die Grundlage für die Übernahme weiterer Angebote, so KJF-Vorstandsvorsitzender Markus Mayer. Zudem hätten sich Verena Nittmann und Geschäftsführer Bert Stegmann sich sehr für die Übernahme der Kita eingesetzt und nicht zuletzt sei die Jugendfürsorge froh, für die Bürger in der Marktgemeinde etwas tun zu können. Und so schritt man gerne gemeinsam zur Unterzeichnung des Vertrags der Übernahme der Trägerschaft.

Motto des Spielplatzes ist „Spiel und Spaß für alle Altersgruppen“

Derzeit entscheide der Gemeinderat noch zwischen fünf Firmen, die sich für die Ausstattung des Spielplatzes beworben haben, erklärte Denis Zimmermann von der Bauverwaltung. Dieser soll unter dem Motto stehen „Spiel und Spaß für alle Altersgruppen“. Das bereits auf der Wiese bestehende Häuschen, die Schaukel und die Rutsche sollen dabei bestehen bleiben, mit neuen Geräten soll ergänzt werden. Außerhalb der Kita-Öffnungszeiten bleibt der Spielplatz für alle zugänglich. Für die Krippenkinder ist ähnlich der Anlage in Oggenhof ein eigener kleiner Spielplatz mit geeigneten kleinen Geräten vorgesehen. (jkw)

Anmeldung Eltern, die ab Herbst noch einen Platz an der neuen Kita Max-Planck-Straße möchten, schicken bitte eine E-Mail an die Adresse nittmannv@kinderzentrum-augsburg.de oder melden sich telefonisch unter 0821/41062191.

Themen Folgen