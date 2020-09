12:00 Uhr

Was passiert mit dem Adventszauber 2020?

Die Möglichkeiten des Adventszaubers 2020 sind ein Thema auf der nächsten Sitzung der ARGE der Stadtberger Vereine. Außerdem soll die Zukunft des Vereinslebens in Stadtbergen angesichts der Corona Pandemie und mögliche Kommunikationsmedien in diesen Zeiten diskutiert werden. Auch ein Rückblick auf die Aktion "Stadtbergen radelt" steht auf der Tagesordnung. Beginn der Sitzung ist am Montag, 12. Oktober, um 19.30 im Sitzungssaal des Rathauses Stadtbergen. (AZ)

Themen folgen