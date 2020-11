vor 17 Min.

Was sich in Zusmarshausen aus Sicht der Bürger dringend ändern sollte

Plus Zu viel Verkehr und Schlamm im Rothsee - bei der Bürgerversammlung in Zusmarshausen gibt es einige Forderungen an Bürgermeister Bernhard Uhl.

Von Tobias Schertler

Im vergangenen Jahr gab es im gesamten Markt Zusmarshausen acht Bürgerversammlungen, diesmal musste aufgrund der Pandemie eine Veranstaltung reichen. In der Schulturnhalle hörten knapp 60 Besucher unter erhöhten Schutzmaßnahmen zu, was Bürgermeister Bernhard Uhl zu berichten hatte. Danach ergriffen sie selbst das Wort. Aus ihrer Sicht sollten sich in der Gemeinde einige Dinge ändern.

Das Marktgemeindeoberhaupt blickte zunächst stolz auf die seit 2013 steigende Wohnbevölkerung. Im vergangenen Jahr wurden exakt 6480 Zusmarshauser Einwohner gezählt. Damit sich die Zahl erhöht, sollen in Wörleschwang die Baugebiete „Wiege II“ sowie in Vallried „Beim Kirchle“ erschlossen werden. Zudem informierte Uhl über den Abbruch der beiden Bahnbrücken bei Gabelbachergreut. Im August 2021 sollen die alten Bauwerke Geschichte sein.

Zusmarshausen: Bürger wünscht sich zusätzlichen Weg um den Rothsee

Nach der rund einstündigen Rede des Bürgermeisters meldeten sich die Zuhörer zu Wort. Die wichtigsten Themen im Überblick:

Rothsee Immer wieder ein leidiges Thema in Zusmarshausen ist der Rothsee. Mal liegt es an herumliegendem Müll, oft geht es um den Dreck im Wasser. Bei der Versammlung sprach sich ein Bürger für etwas ganz anderes aus: den bereits in Teilen vorhandenen Rundweg, um den See zu vervollständigen. Konkret geht es dabei um ein 700 Meter langes Stück, südöstlich neben dem Rothsee. „Es wäre von Vorteil, wenn der Weg am Wasser entlangläuft“, so der Bürger.

Herumliegender Müll ist einer der Punkte, der die Zusmarshauser am Rothsee stört - aber nicht der einzige. Bild: Andreas Lode

Der Antrag hat jedoch einen Haken: Das für den Weg benötigte Gebiet liegt in Privatbesitz, müsste von der Gemeinde also erst abgekauft werden. Nichtsdestotrotz fand der Vorschlag bei den Anwesenden Gefallen, nur zwei Gegenstimmen gab es. Dadurch muss sich der Marktgemeinderat innerhalb der nächsten drei Monate mit dem Antrag beschäftigen.

Zu viel Schlamm: Rothsee soll in Zukunft sauberer sein

Wenige Minuten später ging es aber doch noch um den Dreck im Rothsee. Ein Bürger prophezeite gar eine düstere Zukunft. „Wenn gegen den Dreck nicht bald etwas gemacht wird, gibt es den Rothsee als Freizeiteinrichtung in ein paar Jahren nicht mehr“, so der Bewohner. Hintergrund sind Sedimenteinträge, die aus der Roth in den See fließen und für erhebliche Schlammmengen sorgen. In den letzten Jahren gab es deshalb immer wieder große Entschlammungen, die es in Zukunft aber nicht mehr geben soll.

Zusmarshausen in Zahlen 1 / 15 Zurück Vorwärts Arbeitsstellen : 3379

Einpendler : 2602

Auspendler : 2032

Arbeitslose : 72

Gemeindebeschäftigte : 107

Personalkosten : 4,9 Mio. €

Haushaltsvolumen : 26,6 Mio. €

Steuerkraft/Einwohner : 1563 € (Platz 2 im Landkreis)

Darlehen : 1,2 Mio. € (Stand: Ende 2019)

Gewerbesteuer : 2 Mio. €

Kreisumlage : 4,8 Mio. €

Einkommensteuerbeteiligung : 4,3 Mio. €

Pro-Kopf-Verschuldung: 194 € (Stand: 2019)

Stattdessen plant die Gemeinde ein Pilotprojekt. Östlich des Sees soll demnach ein Entschlammungsbecken entstehen, um für einen kontinuierlichen Dreckabfluss zu sorgen. Funktioniert das, ist ein zweites Becken daneben angedacht. Die Planungen dafür laufen gerade.

Kommt eine Ampel in die Nähe des Zusmarshauser Schulzentrums?

Verkehr Im zweiten Antrag wurde auf die Autobelastung in der Wertinger Straße hingewiesen. Durch das – gerade abends – hohe Verkehrsaufkommen seien Veränderungen nötig. Das monierte der Bürger, der bereits den ersten Antrag stellte. Im Detail ging er auf die Stelle zwischen Rewe und Sport-/Schulgelände ein, die von vielen Schülern genutzt wird. „Man sollte jetzt handeln. Nicht erst, wenn ein Unfall passiert“, erklärte der Zusmarshauser mit Sorge. Deshalb plädierte er für eine Fußgängerhilfe in Form eines Überwegs, Zebrastreifens oder einer Ampel. Da auch dieser Antrag durchgewunken wurde, muss der Marktgemeinderat demnächst darüber diskutieren.

Eine andere Bürgerin prangerte die Situation für Fahrradfahrer auf den Hauptverkehrswegen von Schloss- bis Wertinger Straße an. „Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer, was das Fahrradfahren betrifft. Ich weiche oft auf den Gehweg aus.“ Bürgermeister Uhl zeigte Verständnis und möchte daran arbeiten.

