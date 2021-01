vor 16 Min.

Was steckt hinter dem rätselhaften Gestank in Thierhaupten?

Plus Die Anwohner sind genervt, die Verwaltung ratlos: Wer hat den richtigen Riecher auf der Suche nach der Quelle der Geruchsbelästigung in Thierhaupten?

Von Laura Gastl

In Thierhaupten haben Anwohner in der Weidener Straße und im Amselweg immer wieder mit einer Geruchsbelästigung zu kämpfen, die vom dortigen Kanal ausgeht. Das Problem ist bereits seit Längerem bekannt und fällt auch so manchem Spaziergänger auf. Nun stellte Claus Braun als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler eine Anfrage an den Bürgermeister und seine Verwaltung. Darin bat er um Mitteilung, wie es um den Sachstand bezüglich der Ursachenforschung für diese dauerhafte Geruchsbelästigung steht und welche Schritte zur Abhilfe eingeleitet werden.

Gestank: Die Ursachenforschung in Thierhaupten geht weiter

Auf Anfrage unserer Redaktion hin bestätigte Rathauschef Toni Brugger, dass man bereits seit geraumer Zeit auf detaillierter Ursachenforschung sei – doch das gestalte sich schwieriger als gedacht. Die Untersuchungen der Kanäle und Gespräche mit den Anwohnern hätten bisher keine zielführenden Ergebnisse gebracht. „Im Moment können wir noch nicht sicher sagen, wo der Gestank herkommt“, so der Thierhauptener Bürgermeister. Doch eines sei klar: Das Geruchsproblem soll auf jeden Fall beseitigt werden. Und so gehe die Ursachenforschung weiter.

