00:33 Uhr

Was tun bei Sehverlust?

Beratungsmobil in Zusmarshausen

Das Blickpunkt Auge Beratungsmobil macht halt in Zusmarshausen. Es ist ein auffälliger grüner Mercedes Sprinter, der mit verschiedenen Hilfsmitteln rund um besseres Sehen ausgestattet ist.

Die Experten beraten bei Augenerkrankungen, geben Tipps und Tricks für den Alltag mit verändertem Sehen, klären im Bedarfsfall auch sozialrechtliche Fragen bei Sehverschlechterung und vermitteln, wenn gewünscht, an Kooperationspartner oder Spezialisten. Träger des kostenlosen Angebots ist der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund.

Wer will, kann am Montag, 17. Juni, von 14 Uhr bis 16 Uhr im Giseberthof, Augsburger Straße, vorbeischauen. Das Projekt wird gefördert von der Aktion Mensch und durch gesetzliche Krankenkassen und ihre Verbände in Bayern. (AL)

gibt es im Internet unter www.blickpunkt- auge.de oder bei der Projektkoordinatorin Eva Obermeier, Telefonnummer 089/55988-765 oder per E-Mail an e.obermeier@blickpunkt-auge.de.

Themen Folgen