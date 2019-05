vor 20 Min.

Was tun in den großen Ferien?

Ferienprogramm ist ab Mittwoch da

Seit fast 30 Jahren gibt es in Gersthofen in den großen Ferien ein Programm für Kinder von sechs bis 14 Jahren. Heuer sind es mehr als 70 Einzelveranstaltungen.

Mit unterschiedlichen Sportangeboten wie Tennis, Badminton, Eisstockschießen, Volleyball, Golf oder Handball ist für jeden Geschmack etwas geboten. Natürlich gibt es auch jede Menge Kreativangebote wie Tanzen, Airbrush, Filzen, Basteln, Kochen oder Backen. Und zum Jubiläumsjahr „50 Jahre Stadt Gersthofen“ gibt es eine historische Stadtrallye. Natürlich dürfen ein paar „Klassiker“ nicht fehlen: Das „Stadtbauspiel“ hält ab dem 6. August mit zahlreichen Holzhütten Einzug in Gersthofen, aufgrund der Baustelle am Rathausplatz aber an der Goetheschule. Um die Betreuung aller Kinder sicherzustellen, gibt es eine begrenzte Teilnehmerzahl. Es heißt also schnell sein und sich einen Platz sichern.

Ab Mittwoch, 5. Juni, können das gesamte Programm sowie alle Informationen zu den jeweiligen Aktionen online unter www.unser-ferienprogramm.de/gersthofen eingesehen werden. Dort ist auch die Anmeldung möglich.

Zudem werden die Programmhefte in den örtlichen Schulen verteilt, die Auslosung der Teilnehmerplätze erfolgt am 16. Juli. Fragen zum Ferienprogramm beantwortet Stadtjugendpfleger Markus Wolf, Telefon 0821/29930-77 oder jugend@gersthofen.de.

