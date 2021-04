26.04.2021

Was weiß Wikipedia? Diedorf war die Tarnkappe Augsburgs

Überblick über Diedorf: Den gibt auch Wikipedia. Mittendrin in Diedorf ist Werner Lorenz, der weiß, was das Online-Lexikon bei seinem Überblick auslässt.

Plus Wikipedia scheint über alles Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt es Orte im Kreis Augsburg? Dieser Frage gehen wir in unserer Serie nach. Heute: Diedorf.

Von Victoria Schmitz

Diedorf wurde im Jahr 1056 erstmals urkundlich erwähnt, weiß Wikipedia. Was das Online-Lexikon allerdings nicht weiß: In diesen fast Tausend Jahren, in denen es den Ort gibt, sollte Diedorf mal kurze Zeit nicht Diedorf spielen - sondern die Stadt Augsburg. Das weiß Werner Lorenz, der Vorsitzender im heimatgeschichtlichen Verein Diedorf ist und Mitglied des Gemeinderats war. "Diedorf sollte während des Zweiten Weltkriegs einen Teil der Stadt Augsburg vortäuschen", sagt Lorenz.

Themen folgen