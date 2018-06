25.06.2018

Was zwitschert denn da so laut?

Veranstaltungen in den Augsburger Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen von Augsburg.

Der Mehrgenerationentreffpunkt Bärenkeller veranstaltet eine Vogelexkursion im Stadtteil am Mittwoch, 27. Juni, von 19 bis ca. 20.30 Uhr mit Hermann Stickroth, Biologe und Vogelkundler. Treffpunkt ist am Siedlerheim in der Spechtstraße 30. Zur besseren Planung wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 0821/45443519 gebeten.

Das Bilderbuch „Vorne kurz und hinten lang“ wird Kindern ab vier Jahren am Dienstag, 26. Juni, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Es ist viel los bei diesem Friseur: Ein Tier nach dem anderen kommt mit speziellen Wünschen. Die Vorlesestunde ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In der Vortragsreihe „Künstler, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben ließen“ steht Rudi Stephan (1887 – 1915) auf dem Programm. Marianne Schuber referiert über den Musiker, der zu den stärksten Hoffnungen der jüngeren deutschen Musik zählte, am Mittwoch, 27. Juni, um 14.30 Uhr im Museumsstüble, Zollernstraße 91. Zu hören gibt es Auszüge aus seiner „Musik für Orchester“. (mus)

