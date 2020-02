vor 52 Min.

Wasser in Diedorf muss nicht mehr abgekocht werden

Diedorfer können endlich wieder Leitungswasser trinken. Andernorts im Landkreis dauert das noch

Gute Nachrichten für die Bewohner der Marktgemeinde Diedorf:

Das Abkochgebot für das Trinkwasser ist ab sofort aufgehoben. In Diedorf kann somit wieder reines und ungechlortes Trinkwasser genossen werden. Das teilte die Gemeinde am Donnerstagnachmittag nach Absprache mit dem Gesundheitsamt Augsburg mit. Die Gemeinde informierte alle Bürger mit blauen Handzetteln.

Zunächst war es am Dienstag, 4. Februar, erneut zu einem Abkochgebot gekommen. Grund war, dass es nach Beendigung der Chlorung zu einer kurzfristigen Aufkeimung im Netz hätte kommen können. Das Trinkwasser wurde daher an mehreren Entnahmestellen genau kontrolliert. Bei allen Messungen wurde jedoch die Trinkwasserqualität nachgewiesen. Alle Proben lagen weiter unter den zulässigen Höchstwerten der Trinkwasserverordnung.

Zuvor musste das Trinkwasser in Diedorf anderthalb Jahre gechlort werden. Ausschlaggebend für diesen Schritt ist laut Gesundheitsamt die Abarbeitung wichtiger Maßnahmen, „die für die Wiederherstellung eines integren Versorgungssystems notwendig waren“. In den vergangenen Wochen sei die ordnungsgemäße Ausspülung des Chlors beobachtet sowie das Wasser auf eine Neuverkeimung hin überprüft worden, so das Gesundheitsamt.

Grund für die Chlorung war ein coliformer Keim, der im August 2018 im Diedorfer Trinkwasser gefunden wurde.

Weiterhin will die Gemeinde das Wassernetz sanieren. Im Mittelpunkt der Bemühungen steht aktuell der marode Tiefbrunnen in Anhausen.

Eine UV-Anlage reinigt das gepumpte Wasser, bevor es ins Rohrsystem geleitet wird. Und seit Kurzem ist zusätzlich eine Trübungsmessanlage installiert. So habe man nun täglich im Blick, dass alle vorgegebenen Grenzwerte eingehalten werden – was die Zahlen zeigen würden, sagte Bürgermeister Peter Högg vor einigen Wochen auf der Bürgerversammlung.

Auch in Königsbrunn, Meitingen, Gessertshausen, Bobingen und Dinkelscherben waren Keime im Trinkwasser festgestellt worden. In Aystetten landete Ende Januar ein Handzettel in den Briefkästen, auch dort wurde ein Keim im Wassernetz gefunden, auch dort heißt es nun abkochen.

Gleiches gilt für Gersthofen – und das bereits seit August 2019. Seit dieser Woche muss nun Zug um Zug das insgesamt 130 Kilometer lange Wasserleitungsnetz der Stadt gespült werden.

Am längsten müssen die Bürger in Dinkelscherben nun schon mit gechlortem Trinkwasser leben – seit Juni 2018. In den vergangenen Monaten wurde in der Gemeinde viel Geld in die Sanierung des maroden Wassernetzes gesteckt. Nun hofft die Gemeinde auf ein schnelles Ende der Maßnahme.

Im März wird es einen Ortstermin mit Vertretern des Gesundheitsamts geben. Dann soll entschieden werden, ob die Chlorung in Dinkelscherben aufgehoben werden kann. (kinp, thia, dav, jah)

