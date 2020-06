vor 31 Min.

Wasser in Dinkelscherben muss nicht mehr gechlort werden

Seit über zwei Jahren wird das Trinkwasser in Dinkelscherben gechlort. Nun wird diese Anordnung aufgehoben.

Von Philipp Kinne

Erfreuliche Nachrichten für die Dinkelscherber: Wie die Gemeinde mitteilt, wird die Anordnung zur Chlorung des Trinkwassers aufgehoben. Seit über zwei Jahren wird das Trinkwasser im Versorgungsgebiet

Dinkelscherben und Oberschöneberg gechlort. Grund dafür ist ein coliformer Keim, der im Mai 2018 in einem Hochbehälter gefunden wurde.

In den kommenden Tagen soll nun festgelegt werden, wann und in welcher Reihenfolge die Chlorungin den beiden Versorgungsgebieten Dinkelscherben und Oberschöneberg beendet wird. Darüber soll noch in dieser Woche entscheiden werden, erklärt Bürgermeister Edgar Kalb auf Nachfrage unserer Zeitung.

Wasser soll nach Ende der Chlorung abgekocht werden

Zuvor sind von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und einem Fachlabor noch bestimmte Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen, um die Vorgaben des Aufhebungsbescheids zu erfüllen.

Univ.-Prof. Dr. med. Claudia Traidl-Hoffmann, Direktorin der Hochschulambulanz für Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg, beantwortet die wichtigsten Fragen rund um Chlor. Video: Maria Heinrich

Im Rahmen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes empfiehlt das Amt, die ersten 14 Tage nach Absetzung des Chlors das Trinkwasser abzukochen. Sollten die Trinkwasserergebnisse nach 14 Tage unauffällig sein, kann das Abkochen eingestellt werden. Sobald feststeht, wann dem Wasser im Versorgungsgebiet kein Chlor mehr zugesetzt wird, sollen die Bürger von der Gemeinde informiert werden.

