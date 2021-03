vor 52 Min.

Wasserleitungen in Batzenhofen werden erneuert

Plus Im Gersthofer Stadtteil Batzenhofen werden in den kommenden Wochen Wasserleitungen auf Privatgrund neu verlegt. Das führt zu Verkehrsbehinderungen.

Von Gerald Lindner

Mit Verkehrsbeschränkungen müssen demnächst die Autofahrer in Batzenhofen rechnen: Im Zeitraum von Montag, 15. März, bis voraussichtlich Freitag, 30. April, kommt es in Batzenhofen in der Schmutterstraße auf Höhe der Hausnummer 6a, der Martinstraße ab Einmündung Schmutterstraße bis Höhe Mühlstraße und der Stephanstraße auf Höhe der Hausnummern 1 und 3 wegen Arbeiten an den Wasserleitungen zu Verkehrsbehinderungen. An den jeweiligen Baustellen sind halbseitige Fahrbahnsperrungen notwendig.

Nach Angaben der Gersthofer Stadtverwaltung sind die Arbeiten erforderlich, da die Leitung aktuell noch durch Privatgrund läuft. Im Zuge der Versorgungssicherheit und der ständigen Zugänglichkeit wird die Leitung auf öffentlichen Grund gelegt.

Neue Leitung in Batzenhofen wird in einem Schutzrohr verlegt

In diesem Zuge wird die Leitung gleich in einem entsprechenden Schutzrohr verlegt, um bei eventuellen Schäden Reparaturarbeiten deutlich effizienter durchführen zu können. "Es handelt sich dabei aber um keine Maßnahme, die erforderlich wäre, um die derzeitige Chlorung des Gersthofer Trinkwassers beenden zu können. Es ist vielmehr ein Projekt, das im Zuge der Versorgungssicherheit durchgeführt werden muss", erläutert Rathaussprecherin Ann-Christin Joder auf Anfrage unserer Redaktion. Die Kosten belaufen sich auf 150.000 Euro.

Die Verkehrsteilnehmer werden um Beachtung der Baustellenbeschilderungen und der damit verbundenen Verkehrsregelungen gebeten.

Sanierungsarbeiten in Gersthofens Andreas-Schmid-Straße

Auch an einer weiteren Stelle in Gersthofen wird am Wasserleitungsnetz gearbeitet: Im Zeitraum von Montag, 15. März, bis voraussichtlich Freitag, 26. März, kommt es in Gersthofen in der Andreas-Schmid-Straße wegen Sanierungsarbeiten an der Wasserleitung zu Verkehrsbehinderungen. Vom Kreisverkehr Daimlerstraße - Andreas-Schmid-Straße ab muss die Andreas-Schmid-Straße in Richtung Norden auf eine Länge von 20 Metern gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Norden wird am Kreisverkehr über die Daimlerstraße und Hirblinger Straße zur Bahnhofstraße umgeleitet. Der Verkehr in Richtung Süden wird nicht beeinträchtigt.

Die Verkehrsteilnehmer werden um Beachtung der Baustellenbeschilderung und der Umleitungsbeschilderung gebeten. Während der Baumaßnahme wird die Haltestelle Schmid Logistik nicht bedient. Die Linie 56 fährt über die Schubertstraße zur Bahnhofstraße und weiter nach Hirblingen mit eventuellem Halt Gersthofen Bahnhof. Die Linien 57, 58 und 59 fahren nach der ausgeschilderten Umleitungsstrecke.

