Abkochgebot: Wassernachschub kommt in Diedorf kistenweise

Abkochanordnung in Diedorf: Die Getränkemärkte freuen sich über mehr Umsatz. Die Gemeinde hat einen Plan, um die Ursache zu finden.

Von Maria Heinrich und Jana Tallevi

Das Abkochgebot für Leitungswasser hat dem Marktleiter des Diedorfer Rewe-Getränkemarkts, Enrico Hensel, Sonntagsarbeit eingebracht: Am eigentlich freien Tag hat er über die Zentrale der Einkaufsgemeinschaft Mineralwasser nachbestellt. Schon Montagfrüh sind Lastwagen verschiedener Brauereien in Diedorf angekommen und haben das Lager des größten Getränkemarkts in der Gemeinde aufgefüllt. „Die Leute kaufen, das ist der Wahnsinn“, beschreibt Hensel die Situation. Ausgehen werde das Mineralwasser aber sicher nicht, so der Marktleiter.

Der Bürgermeister lobt den Einsatz der Feuerwehr

Zum ohnehin schon heißen Sommer kommt nun noch hinzu, dass in der gesamten Marktgemeinde mit rund 10000 Einwohnern das Trinkwasser abgekocht werden muss, wenn es für Nahrung, zum Zähneputzen oder Reinigen von Wunden verwendet werden soll. In einer Routineprobe vom vergangenen Freitag aus einem Ortsteil war ein coliformer Keim gefunden worden. Der Befund hat sich in der folgenden Probe vom Samstag bestätigt, so Bürgermeister Peter Högg. Seit Samstagnachmittag gegen 15 Uhr gilt deshalb das Abkochgebot für die gesamte Gemeinde.

Seitdem wird auch in dem kleinen Getränkemarkt von Peter Branner viel gekauft. Langsam komme er an seine Grenzen, so der Inhaber, der aber auch schon Mineralwasser nachbestellt hat. Branner selbst lebt im Diedorfer Ortsteil Biburg und ist deshalb auch selbst von der Abkochanordnung betroffen. Er lobt vor allem den Einsatz der örtlichen Feuerwehr, die dafür gesorgt habe, dass alle Bewohner von der Abkochanordnung erfahren haben. „Schon kurze Zeit später hatten alle Haushalte Infozettel, und die Feuerwehr hat in jeder Straße Lautsprecherdurchsagen gemacht, sogar in den Wald ist sie gefahren“, beschreibt Peter Branner.

Das gesamte Gemeindegebiet muss abkochen

Nach den Sofortmaßnahmen am Wochenende – Schieber wurden gesetzt und Leitungen abgestellt –, um das Gebiet des Keimbefalls eingrenzen zu können, sind im Diedorfer Rathaus am Montag die Besprechungen an einem runden Tisch weitergegangen. Mit dabei waren außer den Mitarbeitern der Gemeindewerke auch welche von den Stadtwerken Augsburg, mit denen Diedorf die Wasserversorgung im Verbund betreibt, und Vertreter des Gesundheitsamtes. Die gute Nachricht: Die Keime scheinen sich nicht im Leitungsnetz verbreitet zu haben. Doch die aktuellsten Proben bestätigten: Das Wasser ist nach wie vor verunreinigt. Die coliformen Keime wurden in Proben aus den Ortsteilen Biburg und Kreppen gefunden, sagt Bürgermeister Högg. „Doch wir können nicht ausschließen, dass auch andere Ortsteile betroffen sein können. Deshalb muss das gesamte Gemeindegebiet abkochen.“

Um die Ursache für die Verunreinigung schnell zu finden, haben sich die Mitarbeiter am runden Tisch einen Plan überlegt. „Jetzt geht es um Ursachenforschung,“ sagt Högg. Die Gemeinde nimmt weiterhin täglich Proben, zusätzlich werden die Anschlüsse und Zähler der Gemeinde und der Diedorfer überprüft. „Wir beginnen mit den 500 Haushalten in Biburg und Kreppen. Ich bitte um Verständnis“, sagt Högg. Geschulte Mitarbeiter der Gemeindewerke und der Stadtwerke Augsburg werden die Kontrollen vornehmen und nach Fehlern an den Anlagen suchen, über die die Keime ins Trinkwasser eindringen hätten können.

Wenn das Wasser wieder rein ist, kommen blaue Zettel statt rote

Eine Chlorung des Wassers steht momentan aber nicht zur Debatte. „Wir haben bis zu vier Wochen Zeit, um das Problem zu beheben. Aber wir sind bemüht, den Fehler so schnell wie möglich zu finden.“ Und Peter Högg betont: „Das Wasser nicht abzukochen ist gefährlich. Man weiß einfach nicht, was alles passieren kann.“ Sobald es wieder rein ist, wird die Gemeinde die Diedorfer umgehend verständigen. Dann aber mit blauen Zetteln statt roten.

Die Antworten zu den wichtigsten Fragen rund ums Abkochen finden Sie hier.

