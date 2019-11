11:33 Uhr

Wasserrohrbruch an Strasserkreuzung in Gersthofen

Bagger an der Strasser-Kreuzung: Wegen eines Wasserrohrbruchs und der dadurch notwendigen Reparaturarbeiten kommt es zu Verkehrsbehinderungen an der zentralen Kreuzung im Gersthofer Stadtzentrum.

Weil in der Nacht zum Dienstag ein Wasserrohr an der Kreuzung Augsburger- und Bauernstraße in Gersthofen brach, muss der Bagger ran.

Wegen eines Wasserrohrbruchs an der Kreuzung Bauern-/Augsburger Straße und den dadurch erforderlichen Reparaturarbeiten kommt es nach Angaben der Stadt Gersthofen an der zentralen Strasserkreuzung zu Verkehrsbehinderungen. Aufgrund der Sperrungen für die Arbeiten funktionieren die Abbiegespuren nicht mehr. Die Arbeiten können, so Rathaussprecherin Ann-Christin Joder noch bis zum Mittwoch dauern. (lig)

Themen folgen