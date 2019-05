vor 21 Min.

Wasserschaden: Kleine Wurzel legt große Halle lahm

Die Turnhalle des Gymnasiums Neusäß ist gesperrt. Ein Statiker prüft nun, ob eine Einsturzgefahr besteht. Und es gibt weitere offene Fragen.

Von Brigitte Mellert und Christoph Frey

Es war nur eine kleine Wurzel, die einen Kanal verstopfte. Doch das unterirdische Malheur hat nun an der Oberfläche massive Folgen. Wegen eines Wasserschadens ist die Zweifachturnhalle des Neusässer Gymnasiums bis auf Weiteres gesperrt. Das ganze Ausmaß des Schadens ist laut Bauverwaltung am Landratsamt noch nicht abzusehen, derzeit überprüft ein Statiker, ob Einsturzgefahr besteht.

Leidtragende sind 188 Schüler der 12. Klasse der Fachoberschule (FOS), für die am Montag die Abschlussprüfung begann. Sie mussten in Klassenzimmer ausweichen. „Wir hatten Glück, dass es schon letzte Woche geregnet hat“, sagte Christina Schirge, Mitarbeiterin der Schulleitung der BOS/FOS Neusäß.

Schüler auf acht Klassenzimmer verteilt

Die Woche Vorwarnung habe ein Chaos in der jetzigen Prüfungswoche verhindert. Auf insgesamt acht Klassenzimmer wurden die Schüler verteilt. Dabei hatten die Schüler noch Glück im Unglück. Denn: „Die Berufsfachschüler für Kinderpflege sind gerade im Betriebspraktikum“, sagte Schirge. Nur so konnten auf die Schnelle die freien Räume genutzt werden.

Seinen Lauf genommen hatte das Unheil nach den starken Regenfällen in der vergangenen Woche. Weil die Wurzel einen Kanal verstopfte, klappte der Abfluss vom Flachdach der Halle nicht richtig. Auf dem Dach des 50 Jahre alten Gebäudes bildete sich ein kleiner See und der fand schließlich seinen Weg ins Innere der mit Nebenräumen mehr als 1600 Quadratmeter fassenden Halle.

Teile der Halle überflutet

Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte die stellvertretende Gymnasiums-Schulleiterin Carlette Sandu, dass die Turnhalle seit Anfang vergangener Woche gesperrt sei. Der starke Regen habe Teile der Halle überflutet. Nun werde deren Zustand überprüft. Weitere Hinweise habe die Schule nicht erhalten. „Dennoch hoffen wir, die Halle nach den Pfingstferien wieder nutzen zu können“, sagte Sandu.

Auch in der Bauverwaltung des Landkreises, dem die Halle gehört, hofft man, dass am Ende alles halb so wild wird: „Momentan gehen wir davon aus, dass eine reine Trocknung der Räumlichkeiten ausreichen wird.“ Sicher ist das indes nicht, „da noch relevante Prüfungen ausstehen,“ hieß es gestern auf Anfrage unserer Zeitung.

Leimbinder werden ganz genau überprüft

So wird derzeit überprüft, wie der Leim der Leimbinder im Hallengebälk den Wassereinbruch verkraftet hat. Seit dem Einsturz der Eishalle von Bad Reichenhall mit 15 Toten im Jahr 2006 ist das ein Punkt, auf den die Verantwortlichen genau achten. Denn damals hatte Feuchtigkeit dazu geführt, dass die Klebewirkung des Leims nachließ und so letztendlich zum Einsturz des Daches geführt, auf dem Schnee lag.

Beim Landkreis will man deshalb kein Risiko eingehen. Zudem soll der Bau aus dem Jahr 1969 noch ein paar Jährchen ihren Dienst tun. „Nach dem aktuellen Stand der Dinge muss die Halle nicht abgerissen werden,“ heißt es deshalb vonseiten des Landkreises. Intern aber spielt man nach Informationen unserer Zeitung bereits „Plan B“ durch.

Denn die Generalsanierung des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß, in deren Zug wohl ohnehin das letzte Stündlein der Halle geschlagen haben wird, steht mit einem Baubeginn im Jahr 2022 beinahe vor der Tür. Auf rund 40 Millionen Euro werden die Kosten der Generalsanierung geschätzt.

Schüler müssen sich im Klassenzimmer umziehen

Das Gymnasium selbst kommt nach Angaben der stellvertretenden Schulleiterin Sandu mit der gesperrten Halle ganz gut zurecht. Lediglich die fehlenden Umkleiden führten zu Einschränkungen, da die Schüler sich in den Klassenzimmern umziehen mussten. Der Sportunterricht finde bei schönem Wetter ohnehin auf den großen Außenanlagen statt. Auch die Colloquiumsprüfungen der Abiturienten seien von der Sperrung nicht betroffen, da diese eh in anderen Räumen stattfänden. Darüber hinaus musste der Theaterverein seine Aufführungen in die kleine Aula verlegen.

Themen Folgen