vor 23 Min.

Wasserstreit: Behörde hat richtig gehandelt

Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass die Anordnungen zum Abkochen und der Chlorung des Trinkwassers in Dinkelscherben angemessen waren. Der Markt hielt die Schritte für überzogen.

Von Maximilian Czysz

Die Kammer wies die entsprechenden Klagen ab. Der Vorsitzende Richter Dr. Nikolaus Müller erklärte in der Urteilsbegründung: Bei einer Grenzwertübersteigung und einem fehlenden Stand der Technik der Versorgung musste die Behörde handeln. Eine Abkochanordnung sei zunächst in Ordnung. Auf Dauer sei sie aber nicht so wirksam wie eine Chlorung. Denn: Eine Anordnung zum Abkochen gerate bei Bürgern in Vergessenheit. Es sei aber Aufgabe einer Gemeinde, für sauberes Trinkwasser zu sorgen. Das Thema können nicht einfach auf den Bürger abgewälzt werden.

